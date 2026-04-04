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उत्तराखंड में कहर बरपा रहा मौसम, झमाझम बारिश-ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

उत्तराखंड के कई जिलों में शनिवार शाम को मौसम ने अचानक से पलटी मारी, जिसके बाद जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई.

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फाइल फोटो. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 10:11 PM IST

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उत्तरकाशी/मसूरी: उत्तराखंड में बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों की मेहनत पर पानी भी फेर दिया है. उत्तरकाशी में शनिवार चार अप्रैल को हुई बारिश ने सेब बगवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. इस समय बागानों में सेब की फ्लोरिंग चल रही है. ऐसे में ओलों की मार से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

वहीं, दूसरी ओर ओलावृष्टि और तेज आंधी से पल्ली मुंगरसन्ति के धारी कफनौल क्षेत्र में सेब, आड़ू, पुलम और खुमानी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. तेज बारिश और ओलों की मार से गेंहू, टमाटर, मटर, फ्रेंचबीन, प्याज और लहसुन की फसल भी खराब हो गई है.

उत्तराखंड में कहर बरपा रहा मौसम (ETV Bharat)

धारी कफनौल क्षेत्र में जम कर हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को बचाने के लिए लगाई गई जालियां फट गई, तेज आंधी से सेब की पौधों की टहनियां तक टूट गई और फूल झड़ गए. स्थानीय बागवान कपिल रतूड़ी, रामप्रसाद, विनोद रतूड़ी, जशवीर, श्याम लाल, जगदीश रतूड़ी, विजेंद्र रावत, अमीन सिंह और गोपाल भंडारी ने बताया कि अचानक आई ओलावृष्टि से पेड़ों पर आए नाजुक फूल झड़ गए हैं, जिससे इस सीजन की पैदावार प्रभावित होना तय है.

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उत्तराखंड में कहर बरपा रहा मौसम (ETV Bharat)

बागवानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है. बागवानों ने शासन-प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि सेब की खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इस तरह की प्राकृतिक आपदा से उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने कृषि एवं उद्यान विभाग से भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करने और बागवानों को राहत प्रदान करने की अपील की है.

मसूरी में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहान: पहाड़ों की रानी मसूरी में भी शनिवार देर शाम को अचानक मौसम ने अपना रंग बदला. मसूरी में शनिवार शाम को जोरदार बारिश हुई. तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते जहां एक ओर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर ठंड का असर बढ़ने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा.

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ओलावृष्टि के बाद फसल बर्बाद हुई. (ETV Bharat)

फसलों को भारी नुकसान: ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार मटर सहित कई अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. किसानों का कहना है कि इस अचानक आई आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका है.

पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र: जहां एक ओर स्थानीय लोग इस मौसम से परेशान नजर आए, वहीं मसूरी घूमने आए पर्यटकों के लिए यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं रहा. माल रोड पर कुछ समय के लिए बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई, जिसे देखकर पर्यटक खासे उत्साहित दिखे. देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैलानी इस मौसम का जमकर आनंद लेते नजर आए और उन्होंने इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया.

मौसम विभाग का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

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