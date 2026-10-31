बिहार में चक्रवात अर्नब का कहर, आंधी-तूफान और बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद
बिहार में अर्नब साइक्लोन का कहर दिख रहा है. आंधी-तूफान और बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद, रोजी-रोटी पर बना संकट. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : October 31, 2026 at 2:22 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से बीती रात आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. प्राकृतिक आपदा के इस कहर से हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.
फसलों पर अर्नब साइक्लोन का कहर
खेतों में लहलहा रही और कटाई के लिए पूरी तरह तैयार धान की फसल तेज हवाओं के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर सकी. देखते ही देखते खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई. कई जगहों पर धान के पौधे टूटकर गिर गए हैं. इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है.
आंखों के सामने बर्बाद हुई महीनों की मेहनत
जिन किसानों को अगले दो से चार दिनों में धान की कटाई शुरू करनी थी, उन्हें अब अपनी आंखों के सामने महीनों की मेहनत बर्बाद होते देखना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार की थी. खेती में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च किए गए थे लेकिन एक रात की तेज आंधी और बारिश ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.
किसान ने सुनाई आपबीती
प्रसंडो गांव के किसान बंटू कुमार सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में धान मुख्य फसल है. यहां बड़े पैमाने पर किसान धान की खेती करते हैं और इसी फसल पर उनके परिवार की सालभर की आर्थिक जरूरतें निर्भर रहती हैं. उन्होंने बताया कि अर्नब साइक्लोन के कारण आई तेज हवाओं ने खेतों में तैयार धान की पूरी फसल को गिरा दिया है. वो 10 से 12 बीघे जमीन में धान की खेती करते हैं.
"फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और अगले दो से चार दिनों के अंदर कटाई शुरू करने की तैयारी थी. उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और धान की बिक्री से खेती में लगाया पैसा वापस मिलने के साथ परिवार की जरूरतें भी पूरी होंगी. हालांकि अचानक आए तूफान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया."-बंटू कुमार सिंह, किसान
किसानों को भारी आर्थिक नुकसान
बंटू कुमार ने दुख जताते हुए कहा कि चार महीने से खेतों में लगातार मेहनत कर रहे थे. समय पर खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था की गई थी।फसल देखकर लग रहा था कि इस बार अच्छी उपज होगी, लेकिन तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई. अब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. केवल उनका ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों का यही हाल है.
किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता
प्राकृतिक आपदा ने उन किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है, जिन्होंने कर्ज लेकर धान की खेती की थी. प्रसंडो गांव के किसान दिवाकर सिंह ने भावुक होकर बताया कि खेती के लिए कर्ज लिया था. बीज, खाद, दवा, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में काफी पैसा खर्च किया था. उन्हें उम्मीद थी कि धान की फसल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री से कर्ज चुका देंगे और परिवार का खर्च भी चल जाएगा. लेकिन तूफान ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है.
"अब सबसे बड़ी चिंता कर्ज चुकाने की है. जब फसल ही बर्बाद हो गई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है. किसानों की पूरी कमाई खेती पर निर्भर करती है. ऐसे में फसल बर्बाद होने से परिवार के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि किसानों को किस प्रकार की मदद दी जाती है."-दिवाकर सिंह, किसान
किसानों के सामने दोहरी मार
किसानों के लिए इस बार की प्राकृतिक आपदा इसलिए भी अधिक नुकसानदायक साबित हुई है, क्योंकि धान की फसल तैयार हो चुकी थी. आमतौर पर इस समय किसान कटाई की तैयारी में जुट जाते हैं. खेतों में खड़ी फसल को देखकर उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी लेकिन तेज हवा के कारण पौधों के गिर जाने से कटाई और फसल को सुरक्षित निकालने में परेशानी बढ़ गई है.
धान की गुणवत्ता और उपज पर असर
खेतों में फसल के गिरने के कारण धान की गुणवत्ता और उपज पर भी असर पड़ने की आशंका है. बारिश के कारण जमीन पर गिरी फसल में नमी बढ़ने तथा दाने खराब होने का खतरा भी बना हुआ है. यदि मौसम फिर खराब होता है तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
प्रशासन से मुआवजा देने की मांग
प्रसंडो गांव के किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से प्रभावित खेतों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है. किसानों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की टीम गांव पहुंचकर फसल क्षति का सही आकलन करे, ताकि वास्तविक नुकसान का पता चल सके. इसके साथ ही प्रभावित किसानों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा और कृषि सहायता उपलब्ध कराई जाए.
चार महीने की मेहनत पर एक रात का तूफान भारी
हवेली खड़गपुर के प्रसंडो गांव में खेतों में गिरी धान की फसल केवल कृषि नुकसान की तस्वीर नहीं है, बल्कि उन परिवारों की टूटती उम्मीदों की कहानी भी है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी और कर्ज के सहारे खेती की थी. जिन खेतों में कुछ दिन पहले तक सुनहरी फसल लहलहा रही थी, वहां अब गिरे हुए धान के पौधे किसानों की बेबसी बयां कर रहे हैं. फिलहाल किसानों की निगाहें जिला प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं.
क्या है चक्रवात अर्नब?
चक्रवात अर्नब अक्टूबर 2026 में बंगाल की खाड़ी में उठा एक अत्यंत तीव्र और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान था. बांग्लादेश द्वारा नाम दिए गये इस चक्रवात (जिसका अर्थ 'महासागर' होता है) ने 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय क्षेत्रों में बेहद तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ दस्तक दी.
Updated Press Release regarding Extremely Heavy Rainfall issued on Dated 29.10.2026 https://t.co/i8rtPYlt67— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 29, 2026
कई राज्यों में फसलों की बर्बादी
लैंडफॉल के समय इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में भारी जलभराव, फसलों की बर्बादी और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, और तट को पार करने के बाद यह धीरे-धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया.
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