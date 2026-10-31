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बिहार में चक्रवात अर्नब का कहर, आंधी-तूफान और बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से बीती रात आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. प्राकृतिक आपदा के इस कहर से हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.

खेतों में लहलहा रही और कटाई के लिए पूरी तरह तैयार धान की फसल तेज हवाओं के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर सकी. देखते ही देखते खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई. कई जगहों पर धान के पौधे टूटकर गिर गए हैं. इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है.

आंधी-तूफान और बारिश से फसल बर्बाद (ETV Bharat)

आंखों के सामने बर्बाद हुई महीनों की मेहनत

जिन किसानों को अगले दो से चार दिनों में धान की कटाई शुरू करनी थी, उन्हें अब अपनी आंखों के सामने महीनों की मेहनत बर्बाद होते देखना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि चार महीने तक दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार की थी. खेती में बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च किए गए थे लेकिन एक रात की तेज आंधी और बारिश ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.

किसान ने सुनाई आपबीती

प्रसंडो गांव के किसान बंटू कुमार सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में धान मुख्य फसल है. यहां बड़े पैमाने पर किसान धान की खेती करते हैं और इसी फसल पर उनके परिवार की सालभर की आर्थिक जरूरतें निर्भर रहती हैं. उन्होंने बताया कि अर्नब साइक्लोन के कारण आई तेज हवाओं ने खेतों में तैयार धान की पूरी फसल को गिरा दिया है. वो 10 से 12 बीघे जमीन में धान की खेती करते हैं.

"फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और अगले दो से चार दिनों के अंदर कटाई शुरू करने की तैयारी थी. उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और धान की बिक्री से खेती में लगाया पैसा वापस मिलने के साथ परिवार की जरूरतें भी पूरी होंगी. हालांकि अचानक आए तूफान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया."-बंटू कुमार सिंह, किसान

सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद (ETV Bharat)

किसानों को भारी आर्थिक नुकसान

बंटू कुमार ने दुख जताते हुए कहा कि चार महीने से खेतों में लगातार मेहनत कर रहे थे. समय पर खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था की गई थी।फसल देखकर लग रहा था कि इस बार अच्छी उपज होगी, लेकिन तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई. अब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. केवल उनका ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों का यही हाल है.

किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता

प्राकृतिक आपदा ने उन किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है, जिन्होंने कर्ज लेकर धान की खेती की थी. प्रसंडो गांव के किसान दिवाकर सिंह ने भावुक होकर बताया कि खेती के लिए कर्ज लिया था. बीज, खाद, दवा, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में काफी पैसा खर्च किया था. उन्हें उम्मीद थी कि धान की फसल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री से कर्ज चुका देंगे और परिवार का खर्च भी चल जाएगा. लेकिन तूफान ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है.

"अब सबसे बड़ी चिंता कर्ज चुकाने की है. जब फसल ही बर्बाद हो गई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है. किसानों की पूरी कमाई खेती पर निर्भर करती है. ऐसे में फसल बर्बाद होने से परिवार के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि किसानों को किस प्रकार की मदद दी जाती है."-दिवाकर सिंह, किसान

बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर (ETV Bharat)

किसानों के सामने दोहरी मार

किसानों के लिए इस बार की प्राकृतिक आपदा इसलिए भी अधिक नुकसानदायक साबित हुई है, क्योंकि धान की फसल तैयार हो चुकी थी. आमतौर पर इस समय किसान कटाई की तैयारी में जुट जाते हैं. खेतों में खड़ी फसल को देखकर उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी लेकिन तेज हवा के कारण पौधों के गिर जाने से कटाई और फसल को सुरक्षित निकालने में परेशानी बढ़ गई है.