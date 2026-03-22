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बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की तोड़ी कमर, खेतों में तैयार तरबूज समेत अन्य पौधे हुए नष्ट

गिरिडीह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के तैयार फसल बर्बाद हो गए हैं. किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है.

CROP DAMAGE DUE TO STORMS
क्षतिग्रस्त तरबूज का खेत (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 7:56 PM IST

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गिरिडीह: शनिवार को हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कर्ज लेकर खेती की थी. लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों में नाउम्मीदी ला दी. आंधी-बारिश के साथ ऐसे समय पर ओले गिरे, जब फसलों में दाने पड़ने शुरू ही हुए थे. ओलों ने पौधे को पूरी तरह तबाह कर दिया है. फल और सब्जियों को बर्बाद होते देख किसान चिंतित हैं.

फसल की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर किसानों ने आपदा राहत अंचल कार्यालय को आवेदन सौंपने का निर्णय लिया है. झारखंड एकता विकास केंद्र नामक स्वयं सेवी संस्था के सचिव सरयू प्रसाद ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया था. उन्होंने भुक्तभोगी किसानों के खेतों में नष्ट पौधों और फल-सब्जियों का भी जायजा लिया. अटका पश्चिमी पंचायत के उमेश मंडल ने पहली बार एक एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती की है. तरबूज फलना भी शुरू हो गया था, इस बीच शनिवार को हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि ने पौधों के साथ तरबूज को भी नष्ट कर दिया है.

क्षतिपूर्ति को लेकर जानकारी देते किसान (ईटीवी भारत)

तैयार तरबूज के फसल नष्ट

भुक्तभोगी उमेश मंडल ने बताया कि उन्होंने पहली बार तरबूज की खेती की थी. जिसमें लगभग तीन लाख रुपए की लागत लग चुकी है. इसी तरह से अटका पश्चिमी पंचायत के दिलीप प्रसाद ने डेढ़ एकड़ में पहली बार तरबूज की खेती की है. हजारों की संख्या में तरबूज फला था, जो तैयार होने की स्थिति में था. इसी बीच ओलावृष्टि से तरबूज और पौधे नष्ट हो गए. उन्होंने बताया कि हजारीबाग से तरबूज के पौधे मंगाए थे. तरबूज के अलावा खीरा, टमाटर, लौकी, शिमला मिर्च आदि के पौधे और तैयार फसल भी नष्ट हो गया है. उमेश ने बताया कि तीन लाख रुपए से अधिक खर्च हुए थे.

आपदा विभाग से मुआवजे की मांग

मुंडरो पंचायत के गम्हरिया के छोटेलाल प्रसाद के खेतों में लगे फसलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. उन्होंने बताया कि लगभग पचास हजार रुपए की लागत से दस कट्ठा जमीन पर समेकित खेती की थी. जिसमें तरबूज, लौकी, खीरा, बोदी आदि के पौधे और फसलें नष्ट हो गए हैं. भुक्तभोगी किसानों ने आपदा राहत के तहत क्षतिपूर्ति की भरपाई की मांग की है. इसी तरह से अटका पूर्वी पंचायत के यमुनानगर निवासी सीताराम प्रसाद के खेतों में लगे मकई, लौकी, खीरा, करेला, बोड़ा, भिंडी आदि की फसलें और पौधे भी ओलावृष्टि से नष्ट हो गए हैं. उन्होंने भी मुआवजे की मांग की है.

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