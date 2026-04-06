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पश्चिमी विक्षोभ ने मचाई तबाही: राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि से खड़ी फसलें तबाह, चना सबसे अधिक प्रभावित

इस बार गेहूं और सरसों की बंपर फसल है, लेकिन बीच-बीच में बारिश और ओलावृष्टि से उसे काफी नुकसान हुआ है.

hailstorm in districts of Rajasthan
खेत में आड़ी पड़ी फसल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 5:13 PM IST

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जयपुर: बीते दो सप्ताह से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है. कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी प्रभावित किया है. प्रदेश के सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, कोटा सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर ओलावृष्टि इतनी तेज रही कि खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बिछ गईं.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि फसल कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खासकर गेहूं और सरसों की फसल, जो पककर तैयार थी, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. चने की फसल में भी गिरावट और दानों के खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं. संघ ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों से फसल खराबे का आकलन किया है.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट के बीच किसान चिंतित

बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि जिस खेत में ओलावृष्टि हुई है, उस खेत में खड़ी फसल खत्म हो गई. मार्च-अप्रैल में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह के मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इसकी तीव्रता अधिक रही. ऐसे में किसानों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. गुप्ता का कहना है कि सबसे अधिक चने की फसल को नुकसान पहुंचा है. बारिश और ओलावृष्टि से चना काला पड़ गया है. इस बार गेहूं और सरसों की बंपर फसल है, लेकिन बीच-बीच में बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है. मंडियों में बोरियों में रखी फसलों को भी नुकसान हुआ है.

इतना हुआ फसल खराबा

  • गेहूं की फसल में लगभग 10 प्रतिशत खराबा
  • सरसों की फसल में लगभग 7 से 8 प्रतिशत खराबा
  • चने की फसल में लगभग 10 से 12 प्रतिशत खराबा
  • मंडियों में रखी फसलों को भी हुआ नुकसान
  • चने को अधिक नुकसान

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राजस्थान में ओलावृष्टि
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