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पश्चिमी विक्षोभ ने मचाई तबाही: राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि से खड़ी फसलें तबाह, चना सबसे अधिक प्रभावित

खेत में आड़ी पड़ी फसल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बीते दो सप्ताह से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है. कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी प्रभावित किया है. प्रदेश के सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, कोटा सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर ओलावृष्टि इतनी तेज रही कि खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बिछ गईं. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि फसल कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खासकर गेहूं और सरसों की फसल, जो पककर तैयार थी, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. चने की फसल में भी गिरावट और दानों के खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं. संघ ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों से फसल खराबे का आकलन किया है. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)