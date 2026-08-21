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भारी बारिश में ध्वस्त हुआ लातेहार का कुसुमटांड़ डैम, कई एकड़ भूमि में भर गया बालू, किसानों को भारी नुकसान

रेत में दबे धान की फसल को दिखाती महिलाएं ( ईटीवी भारत )