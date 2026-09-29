कर्ज लेकर फसल खड़ी की थी, अब परिवार कैसे चलेगा? किसान का छलका दर्द, कहा- कोई पूछने तक नहीं आया
लखीमपुर खीरी जिले में बारिश ने 155 गांवों में तबाही मचाई है. पढ़िए विनीत कुमार गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:01 PM IST
लखीमपुर खीरी : तीन दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने तराई के किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में खड़ी गन्ना, धान और केले की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गईं, तो कहीं तेज हवा और बारिश के बीच कच्चे मकानों की दीवारें भरभराकर गिर गईं. कई परिवारों के सिर से छत छिन गई और घरों में पानी भर गया. धौरहरा तहसील क्षेत्र में करीब 155 गांव प्रभावित हुए हैं. प्रशासन की ओर से करीब 4 हजार बाढ़ राहत किट वितरित किए जाने और प्रभावित गांवों में सर्वे कराए जाने का दावा किया गया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को जमीन पर उतरकर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने और प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर है, इसकी पड़ताल करने के लिए ETV Bharat की टीम निघासन विधानसभा क्षेत्र के लोनियन पुरवा गांव पहुंची.
लोनियन पुरवा गांव के हालात बेहद खराब : धौरहरा तहसील के निघासन विधानसभा क्षेत्र के लोनियन पुरवा गांव में बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए. कहीं खेतों में पानी भरा था तो कहीं बर्बाद फसल किसानों की मेहनत की कहानी बयां कर रही थी. गांव में कई जगह मकानों की दीवारें गिरी मिलीं.
गांव निवासी सोबरन लाल ने बताया, कर्ज लेकर गन्ना और धान की फसल लगाई थी. धान की फसल लगभग तैयार थी, लेकिन लगातार बारिश और तेज आंधी ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. सोबरन ने कहा, खेत में खड़ी फसल डूब गई. उनका घर भी बारिश की चपेट में आकर गिर गया. नुकसान के बावजूद अभी तक गांव में कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनका हाल जानने नहीं पहुंचा.
चुनाव में आते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं नेता : प्रमोद कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने के लिए गांव में पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ग्रामीणों की समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं होता. वहीं बुजुर्ग महिला झुग्गिनामा ने बताया कि बारिश के कारण उनके खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं. गन्ने के साथ खेतों में खड़ी फसल पानी की मार नहीं झेल सकी. फलदार पेड़ भी गिरकर टूट गए और घर को भी नुकसान पहुंचा है. परिवार के सामने अब सबसे बड़ी चिंता घर और रोजी-रोटी की है.
155 गांव प्रभावित, हजारों परिवारों पर संकट : लगातार हुई बारिश के बाद जिले में 155 गांव प्रभावित हुए हैं. प्रभावित इलाकों में खेतों में खड़ी फसलें बारिश के पानी में डूब गईं. तेज हवाओं के कारण भी फसलों और पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा है. कई ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ है.
ऐसे में किसानों और ग्रामीणों की सबसे बड़ी उम्मीद अब सरकारी सर्वे और मुआवजे पर टिकी है. ग्रामीणों का कहना है कि नुकसान का सही आकलन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके.
बाढ़ राहत किट और लंच पैकेट बांटे जा रहे : एसडीएम धौरहरा राशि कृष्णा ने बताया कि सभी प्रभावित गांवों में सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे पूरा होने के बाद नियमानुसार प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बाढ़ राहत किट और लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं. प्रशासन के अनुसार करीब 4 हजार बाढ़ राहत किट वितरित की जा चुकी हैं.
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