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कुल्लू में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें, 2.40 करोड़ का नुकसान

कुल्लू में बारिश-ओलावृष्टि से सेब, गेहूं, मटर की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं.

Crops Destroyed by Hailstorm in Kullu
कुल्लू में ओलावृष्टि से सेब की फसल बर्बाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 11:16 AM IST

4 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बार-बार खराब हो रहा मौसम अब किसानों-बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, जिससे किसानों-बागवानों को खासा नुकसान हुआ है. अप्रैल महीने में कई बार हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से जिला कुल्लू में किसानों-बागवानों को करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि के कारण गेहूं, मटर और जो की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. इसके अलावा बागवानों को भी सेब की फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ा है. कृषि और बागवानी विभाग द्वारा फिलहाल प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी गई है, जबकि फील्ड में अभी भी अधिकारी नुकसान का जायजा लेने के लिए जुटे हुए हैं.

"जिला कुल्लू में ओलावृष्टि से बागवानी विभाग का 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रारंभिक नुकसान हुआ है. इसके अलावा अभी भी नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसे प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा." - राज कुमार, उपनिदेशक, बागवानी विभाग, जिला कुल्लू

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां कई ग्रामीण इलाकों में 60 से 80 फीसदी तक सेब की फसल तबाह हो गई. बागवानी विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में ओलावृष्टि से जिले में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. इसमें 90 लाख रुपए की फसल और 30 लाख रुपए सेब के पौधों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा कृषि विभाग को भी ओलों से 1 करोड़ 19 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि से मटर, गेहूं, जो और अन्य कई सब्जियों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है. इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो गई है. इसके अलावा मटर की फसल भी सब्जी मंडी में आ रही है, लेकिन ओलावृष्टि के चलते अब किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है.

"घाटी में पहले बेमौसमी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है. इससे सेब के साथ-साथ अन्य फलदार पेड़ों की फ्लॉवरिंग और सेटिंग खराब हुई है. अब ओलों की मार ने सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है. जिन इलाकों में सेब की फसल बची है, वहां भी 50 से 60 फीसदी ही फसल है. घाटी में खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मई महीने के अंत तक ओलावृष्टि का दौर जारी रहता है." - योगराज ठाकुर, बागवान

किसानों को मुआवजे की मांग

किसान हरीश ठाकुर का कहना है कि ओलावृष्टि के चलते उनकी मटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा गेहूं की फसल भी भारी बारिश के चलते खराब हुई है. वहीं, उनके द्वारा गोभी की फसल भी लगाई गई थी, वो भी ओलावृष्टि के चलते खराब हुई है. ऐसे में कृषि विभाग को चाहिए की वे नुकसान की रिपोर्ट सरकार को भेजे, ताकि नियमों के अनुसार किसानों को मुआवजा मिल सके.

प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर

हिमाचल में 11 मई से फिर बारिश-बर्फबार का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने 11 मई को प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 12 और 13 मई को प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में 15 मई तक बारिश-बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा. इसके साथ ही प्रदेश में बिजली कड़कने, आंधी चलने, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

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