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कुल्लू में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें, 2.40 करोड़ का नुकसान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बार-बार खराब हो रहा मौसम अब किसानों-बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, जिससे किसानों-बागवानों को खासा नुकसान हुआ है. अप्रैल महीने में कई बार हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से जिला कुल्लू में किसानों-बागवानों को करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि के कारण गेहूं, मटर और जो की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. इसके अलावा बागवानों को भी सेब की फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ा है. कृषि और बागवानी विभाग द्वारा फिलहाल प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी गई है, जबकि फील्ड में अभी भी अधिकारी नुकसान का जायजा लेने के लिए जुटे हुए हैं.

"जिला कुल्लू में ओलावृष्टि से बागवानी विभाग का 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रारंभिक नुकसान हुआ है. इसके अलावा अभी भी नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसे प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा." - राज कुमार, उपनिदेशक, बागवानी विभाग, जिला कुल्लू

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां कई ग्रामीण इलाकों में 60 से 80 फीसदी तक सेब की फसल तबाह हो गई. बागवानी विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में ओलावृष्टि से जिले में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. इसमें 90 लाख रुपए की फसल और 30 लाख रुपए सेब के पौधों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा कृषि विभाग को भी ओलों से 1 करोड़ 19 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि से मटर, गेहूं, जो और अन्य कई सब्जियों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है. इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो गई है. इसके अलावा मटर की फसल भी सब्जी मंडी में आ रही है, लेकिन ओलावृष्टि के चलते अब किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है.