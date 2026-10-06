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बस्तर में बाढ़ से लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे और कर्जमाफी की लगाई गुहार

जगदलपुर : बस्तर में अर्नब चक्रवात की वजह से भारी तबाही का असर अब दिख रहा है. हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है. खेत में लगी फसलें तबाह हो चुकी है. किसान इससे काफी परेशान हैं. बर्बादी को लेकर किसानों के चेहरे मायूस हैं. किसानों का कहना है कि 25 और 26 सितंबर को आई बाढ़ में उनकी खेती किसानी और मेहनत सब कुछ तबाह हो गया. किसान सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के साथ मिलकर सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. खराब फसल पर उचित मुआवजा और कर्जमाफी की मांग की है. भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रमेश गोयल ने बताया कि बस्तर में आई बाढ़ ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. नदी के किनारे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब लाखों हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें बर्बाद हो गई है.

बस्तर के किसानों की मांगें (ETV BHARAT)

किसान बेघर हैं और कर्ज लेने के बाद किसानों पर मानसिक दबाव काफी बढ़ रहा है. समर्थन मूल्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की बिक्री की जाती है. जिसकी कीमत करीब 65100 होती है. इसी आधार पर सरकार को मुआवजा राशि देना चाहिए. तत्काल ऋण को माफ कर देना चाहिए- रमेश गोयल, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन

इंद्रावती नदी बचाओ समिति ने खोला मोर्चा

इंद्रावती नदी बचाव समिति के जिला अध्यक्ष पूरन कश्यप ने ओडिशा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने साजिश के साथ बस्तर को मुश्किल हालात में डालने के लिए खातीगुडा डैम से गेट खोलकर पानी को बिना सूचना के छोड़ दिया गया. जिससे बस्तर पूरी तरह डूब गया. बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई.

गर्मी के मौसम में जब बस्तरवासी इंद्रावती नदी सूख जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे. उस समय ओडिशा सरकार से पानी छोड़ने की मांग कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने पानी नहीं छोड़ा. बाढ़ के समय मुश्किल घड़ी में पानी छोड़कर बस्तर को और भी मुश्किल में डाल दिया. इसके अलावा एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार का गंदा पानी भी छोड़ दिया गया. जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई- पूरन कश्यप, जिला अध्यक्ष,इंद्रावती नदी बचाव समिति

एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार का गंदा पानी छोड़ने की वजह से धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है. धान के खेत में ऊपरी सतह पर लोहे वाला पानी जमा हो गया है. जिससे फसल बर्बाद हो चुकी है.