खेतों के साथ सूखी किसानों की उम्मीदें, सैकड़ों गांव प्रभावित, टांके भी खाली
पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पढ़िए मनोज वर्मा की रिपोर्ट....
Published : October 27, 2026 at 6:48 AM IST
जोधपुर : प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बेरुखी के चलते अकाल का साया मंडरा रहा है. किसानों के खेत सूख गए हैं. इनमें पश्चिमी राजस्थान कई जिले सूखे की चपेट में हैं. इन जिलों के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं. गत वर्ष जहां पूरे संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी इस बार सामान्य औसत से कम हुई है. खेतों में फसलें सूखने, जलस्रोतों में पानी की कमी और पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
कृषि विभाग के सहायक निदेशक नेमाराम मूंदियाड़ा ने बताया कि जिले में 60 फीसदी तक फसलों के खराबे का अनुमान है. जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन का कहना है कि 8 तहसीलों में सूखे की स्थिति है, सरकार के निर्देश पर राहत कार्य शुरू किए जा रहे हैं.
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14 ब्लॉक के 1838 गांव चपेट में : बारिश कम होने से जोधपुर संभाग के बड़े जलाशयों में भी पानी कम आया है, जिसके चलते अगले साल तक जलापूर्ति भी प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पाली जिले में हो सकता है. जोधपुर जिले की बात करें तो यहां कृषि विभाग के 14 ब्लॉक के 1838 गांव इसकी चपेट में हैं, जहां 60 फीसदी तक फसलें खराब हो चुकी हैं. किसान भी इससे परेशान हैं. उनका कहना है कि इस बार हालात बहुत खराब हैं. पशुओं के लिए चारे का भी संकट बना हुआ है. बारिश की कमी के चलते खेत सूखे हैं. इसका नुकसान आगे रबी की फसल में भी होगा.
खड़ी फसल बचाने की कोशिश : जोधपुर में 16 सितंबर तक सामान्य 283.9 मिमी के मुकाबले सिर्फ 190.6 मिमी बारिश हुई है यानी सामान्य से 33% कम. सामान्य की तरह इस बार भी जुलाई के पहले दो सप्ताह में बारिश के बाद किसानों ने मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की बुवाई कर दी थी. शुरुआत में फसलें खड़ी हुईं, लेकिन इसके बाद बारिश का लंबा अंतराल पड़ गया. खेतों की नमी खत्म होते ही पौधे झुलसने लगे. बारानी खेतों में किसान अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सिंचाई वाले खेतों में किसान पानी जुटाकर खड़ी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
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60 फीसदी तक खराबा : जोधपुर जिले में कुल 12.50 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य था, इनमें 8 लाख क्षेत्र बारानी का है. करीब 6 लाख हेक्टेयर में फसल खराबे की स्थिति है. जिले के 14 ब्लॉक में 60 फीसदी से अधिक फसल खराब हो गई है. अब बारिश की कमी का असर सिंचित खेती पर भी दिखाई दे रहा है. तिंवरी, मथानिया, फलोदी, ओसियां, बापिणी, मतोड़ा, बालेसर, सेतरावा और देचू सहित कई क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी से करीब 3 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रभावित बताया जा रहा है.
नकद फसल मूंगफली व कपास प्रभावित : पूरे पश्चिमी राजस्थान में इस बार मूंग, मोठ के साथ साथ मूंगफली व कपास की फसलें प्रभावित हुई हैं. जोधपुर जिले में करीब 1.60 लाख हेक्टेयर मूंगफली और 70 हजार हेक्टेयर कपास का रकबा है. इनका उत्पादन 40 से 60 प्रतिशत कम होने का अनुमान है. किसानों के लिए बीज, खाद, जुताई और बुवाई पर खर्च किया, लेकिन बाद में बारिश नहीं हुई. फसल सूखने से लागत निकालना भी मुश्किल है. डोली के किसान नेनूराम ने बताया कि इस बार हालत खराब है. बारिश नहीं होने से मूंग की फसल खराब हो गई है.
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सूख गई खेतों की नमी : जिले में हर तरफ खेतों में खड़ी फसलें जल रही हैं. ओसियां के तिंवरी से शेरगढ़ के चाबा तक करीब 100 किमी तक के इलाके में कम बारिश का असर साफ नजर आता है. गगाड़ी, खुड़ियाला, बेलवा, बालेसर, खीरजा, तेना, शेरगढ़ इलाके में, जहां बारिश आधारित खेती ही होती है, बाजरा और मूंग की फसलें सूख गई हैं. ग्वार और मोठ के पौधे मुरझा गए. खेतों की नमी खत्म हो चुकी है. तिंवरी के किसान केनाराम ने बातया कि खेतों में 20 प्रतिशत भी फसल नहीं हुई है, पशुओं के चारे का भी संकट है.
टांके भी खाली, चारे की समस्या : बारिश के बाद पश्चिमी राजस्थान में पशुधन व मनुष्य के लिए गांवों में पानी का सहारा यहां बने टांके होते हैं, लेकिन इस बार बारिश कम होने से टांकों में भी पर्याप्त पानी नहीं आया है. इसी तरह से खेतों में फसलें नहीं होने से पशुओं के लिए चारे का संकट हो गया है. जालौर के किसान इश्वराराम व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि चारा 25 रुपए किलो हो गया है. सरकार को जल्द कुछ करना चाहिए. नर्मदा नहर की वितरिकाएं जल्द खुलनी चाहिए.
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खाली रह गए बांध, 15 प्रतिशत पानी : प्रदेश के जलसंसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाटर रिर्सोसेज जोन जोधपुर के ज्यादादतर छोटे बांधों में पानी की आवक बहुत कम हुई है. जोन 8 अक्टूबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर जोन में 117 छोटे बड़े बांध हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 991.65 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है. इनमें अभी 154.96 एमसीएम पानी ही है, जो 15.63 प्रतिशत है, जबकि गत वर्ष इस समय इनमें 79.71 प्रतिशत पानी था.
जवाई में पानी का संकट, सिर्फ 19 प्रतिशत पानी : पाली जिले का जवाई बांध पूरे क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन हैं, लेकिन इस बार यहां पानी की आवक बहुत कम हुई है. पीएचईडी को अभी से अगले साल की जलापूर्ति की चिंता सता रही है. विभाग के अधीक्षण अभियंता मनीष माथुर के अनुसार अगले साल जवाई के डेड स्टारेज का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत कम है या फिर जोधपुर से पाली के लिए पानी ट्रेन से लाना पड़ेगा. जवाई की बांध की कुल क्षमता 207.510 मिलियन क्यूबिक मीटर है. वर्तमान में यहां 39.630 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यानी 19.10 प्रतिशत है, जबकि गत वर्ष इस समय तक पूरा बांध भरा था.