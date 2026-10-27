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खेतों के साथ सूखी किसानों की उम्मीदें, सैकड़ों गांव प्रभावित, टांके भी खाली

सूखे की मार ( Etv Bharat )

जोधपुर : प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बेरुखी के चलते अकाल का साया मंडरा रहा है. किसानों के खेत सूख गए हैं. इनमें पश्चिमी राजस्थान कई जिले सूखे की चपेट में हैं. इन जिलों के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं. गत वर्ष जहां पूरे संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी इस बार सामान्य औसत से कम हुई है. खेतों में फसलें सूखने, जलस्रोतों में पानी की कमी और पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.