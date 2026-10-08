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सई नदी में उफान आने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद

सई नदी में उफान से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: सई नदी में आई बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. महीनों की मेहनत से तैयार फसलें पानी में डूबी हुई हैं. असोहा और नवाबगंज ब्लॉक के दर्जनों गांवों बाढ़ के चपेट में है. खेतों में दूर-दूर तक भरा पानी किसानों की बर्बादी की कहानी बयां कर रही है.

ईटीवी भारत की टीम जब बाढ़ का जाएजा लेने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची तो खेतों में फसलें डूबी नजर आईं. नवाबगंज और असोहा ब्लॉक के धन्नी खेड़ा, सरैया, गोमापुर, नया खेड़ा, भऊ मऊ, मझेरिया, नीमटीकर, बेलौरा, चौपाई, सेमरी, गोडवा, लालाखेड़ा, लक्षीखेड़ा, बौरीखेड़ा, पथरहा, सेलरपुर और कोतवा समेत कई गांव जलमग्न मिले, जहां सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद होने के कगार पर है.

नदी का पानी नहीं उतरा तो नुकसान बढ़ सकता है (Photo Credit; ETV Bharat)

नदी का जलस्तर बढ़ने से तिल्ली और उड़द की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका है. वहीं, धान की फसल भी अधिक समय तक पानी में डूबे रहने के कारण प्रभावित हो रही है. किसानों का कहना है कि फसलों को तैयार करने के लिए उन्होंने बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर पैसा खर्च किया था, लेकिन बाढ़ ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है.

सई नदी का जलस्तर बढ़ा (Photo Credit; ETV Bharat)

किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या, खेतों से पानी निकलने के बाद भी खराब हुई फसलों को दोबारा तैयार करना आसान नहीं होगा. फसल बर्बाद होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि जल्द पानी नहीं उतरा तो नुकसान और बढ़ सकता है.



बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि एक बार तहसीलदार क्षेत्र में आए थे. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और हर संभव मदद का भरोसा दिया था, इसके बाद कोई अधिकारी देखने नहीं पहुंचा.

बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन अभी तक नुकसान का सही आकलन और राहत को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है. किसानों ने प्रशासन से प्रभावित गांवों का सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है. बाढ़ प्रभावित गांव के रहने वाले भगौती, बाबूलाल कुशवाहा और अतुल कुमार ने बताया कि इस बार की बाढ़ पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है.

तिल्ली और उड़द की फसलों को काफी नुकसान (Photo Credit; ETV Bharat)

वही मीडिया से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि ग्रामीणों की मदद के लिए लेखपाल व अन्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है. ग्रामीणों की जो फसलें खराब होगी उनका आकलन कर उन्हें शासन की ओर लाभ दिया जाएगा.

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