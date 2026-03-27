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कोटा में खेतों में आग, 100 बीघा में जली फसलें...आसपास दहशत

कोटा के सुल्तानपुर में खेतों में आग ने अफरातफरी मचा दी. किसानों की खड़ी फसल जल गई. लाखों के नुकसान का अंदेशा.

Crops Burning in the Fields of Sultanpur
सुल्तानपुर के खेतों में जलती फसलें (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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कोटा: जिले के सुल्तानपुर इलाके में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में शुक्रवार को आग लग गई. आग एक से दूसरे खेत में पहुंच गई और लगातार आगे बढ़ रही है. इसे बुझाने को विभिन्न जगहों से दमकल पहुंचे. सुल्तानपुर में पुराने पेट्रोल पंप के नजदीक लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है.

सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने कहा कि सूचना मिलने पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचा. आग बुझाने को तत्काल कंट्रोल रूम से मदद मांगी. आग आसपास के खेतों में लगातार बढ़ रही थी. आग से कचोलिया निवासी किसान मथुरा जगदीश पुत्र मथुरा लाल मीणा की 54 बीघा खेत में फसल जल गई. पड़ोसी खेत मालिक जालमपुरा निवासी महावीर पुत्र मांगीलाल मीणा का 14 बीघा में से 6 बीघा में आग फैल गई. आसपास के 7 से 8 किसानों के खेतों में आग फैल गई. आग करीब 100 बीघा में फैली है. आग से प्रभावित किसान जगदीश मीणा ने कहा कि वर्तमान में उनके साथ अन्य किसानों की करीब 100 बीघा में फसल जल गई. इस फसल का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए है. इसके उत्पादन में किसानों का 5 लाख खर्चा हुआ है. ऐसे में किसानों 25 लाख का नुकसान हो गया.

किसानों की पीड़ा... (ETV Bharat Kota)

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तारों में स्पार्किंग की आशंका: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें दूर-दूर दिख रही है. धुआं भी तेजी से फैल रहा है. इस घटना की जानकारी लोगों ने तत्काल पुलिस को दी थी. इसके बाद सुल्तानपुर से दमकल पहुंची. फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए. ट्रांसफार्मर के आसपास आग नहीं थी. ऐसे में आशंका है कि तारों में स्पार्किंग हुई, जो खेत में पहुंच गई. सुल्तानपुर नगरपालिका से दो दमकल मौके पर पहुंचे. दीगोद व अन्य जगह से दमकल मंगवाए.

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किसान बेबस देखते रहे: इस पूरे घटनाक्रम में जगदीश मीणा की 54 बीघा, महावीर मीणा की 8 बीघा, गिर्राज जांगिड़ की 7, किशन कुमार मेघवाल की 8, चंद्रप्रकाश सुमन के 8, अब्दुल राहुफ लाहौरी की 5 बीघा, राजेश की 5 बीघा व सीताराम मेघवाल की 5 बीघा जमीन जलकर खाक हो गई है. किशन मेघवाल ने आरोप लगाया कि दमकल में कोई प्रेशर नहीं था. दमकल समय से नहीं पहुंची. आग लगातार भीषण हो रही थी. दमकलों को तुरंत आना चाहिए था. किसान दिनेश जांगिड़ बोले, बिजली सप्लाई रोकनी थी, लेकिन विद्युत निगम की लापरवाही से बिजली सप्लाई चालू थी. इसी से आग फैली. हमें कौन मुआवजा देगा, हमारे काफी नुकसान हो गया. आंखों के सामने ही मेहनत जल गई. देहात भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर भी मौके पर पहुंचे.

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FIRE BREAKS OUT IN FIELDS IN KOTA
WHEAT BURNT ACROSS 100 BIGHAS
RISK OF SPARKING IN THE WIRES
FIRE SPREADS ONE FIELD TO ANOTHER
CROPS BURNT IN FIRE IN KOTA

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