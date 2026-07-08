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हाड़ौती में मानसून की बेरुखी: अभी तक आधे से भी कम एरिया में ही बुवाई, देरी से किसान परेशान... प्रभावित होगा उत्पादन

समय पर बारिश नहीं होने से कोटा संभाग में फसल की बुवाई इस बार निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हुई है.

Crop sowing in Kota division
ट्रैक्टर में लगी मशीन के जरिए सीधी बुवाई करते किसान (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 12:24 PM IST

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कोटा: हाड़ौती इलाके में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं. खरीफ की बुवाई समय पर नहीं हो पा रही है.कोटा संभाग में 12.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5.18 लाख हेक्टेयर यानी 42.70 फीसदी क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है. बीते सालों में इस समय तक बुवाई लगभग पूरी या 90 फीसदी तक पहुंच जाती थी. बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित हैं और इसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा, क्योंकि बुवाई में देरी से उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हाड़ौती में पूरे मानसून सीजन में 900 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है. जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक 300 से 400 एमएम बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार केवल 185 मिलीमीटर ही बारिश हुई है. इसी कारण किसान बुवाई नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बीते साल 2025 में हाड़ौती में 1480 एमएम से ज्यादा और 2024 में करीब 1000 एमएम बारिश हुई थी.

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धान की बुवाई हुई काफी कम: शर्मा के अनुसार संभाग में धान की 1.73 लाख हेक्टेयर में बुवाई होनी थी, लेकिन महज 45,870 हेक्टेयर में ही हुई है. सोयाबीन का लक्ष्य 7.10 लाख हेक्टेयर था, जबकि 3.09 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई. मक्का 1.37 लाख के मुकाबले 85,307 हेक्टेयर और उड़द 1.57 लाख के मुकाबले 57,964 हेक्टेयर में बोई गई है. कुल 12.14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सामने 5.18 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है. शर्मा का कहना था कि 15 जुलाई से पहले बारिश जरूरी है, अन्यथा कई खेत खाली रह सकते हैं.

Crop sowing in Kota division
बुवाई के बाद धान का खेत (ETV Bharat Kota)

झालावाड़ अव्वल, कोटा सबसे पीछे: जिलों की बात करें तो झालावाड़ में लक्ष्य का 71 फीसदी बुवाई हो चुकी है. वहीं, कोटा में सिर्फ 27 फीसदी बुवाई हुई है. कोटा में 2.64 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सामने 70 हजार हेक्टेयर, बूंदी में 2.54 लाख के मुकाबले 78 हजार हेक्टेयर और बारां में 3.38 लाख के मुकाबले 1.14 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है. झालावाड़ में 3.58 लाख के लक्ष्य के सामने 2.55 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो गई है.

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धान को पानी की दरकार: भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव ने कहा कि मौसम की बेरुखी से बुवाई में देरी हो रही है. किसान खेत तैयार कर चुके हैं, लेकिन एक भी अच्छी बारिश नहीं हुई. धान बो चुके किसानों की फसल को भी पानी का इंतजार है, वरना नुकसान होगा.

बोरिंग पर निर्भर हुए किसान: जिन इलाकों में बुवाई हुई है वहां किसान बोरिंग पर निर्भर है. किसान बोरिंग से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन अब बोरिंग का पानी भी कम हो रहा है. कोटा और बूंदी में नहर के पानी की मांग की जा रही है और किसान आंदोलन भी कर रहे हैं.

फसल के अनुसार लक्ष्य और अब तक हुई बुवाई (हेक्टेयर में )

फसललक्ष्य बुवाई प्रतिशत
सोयाबीन 710000309745 43.63
धान 1730004587026.51
उड़द 1570005796436.92
मक्का13700085307 62.27
अन्य 37320 19637 52.61
कुल 121432051852342.70

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