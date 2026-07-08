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हाड़ौती में मानसून की बेरुखी: अभी तक आधे से भी कम एरिया में ही बुवाई, देरी से किसान परेशान... प्रभावित होगा उत्पादन

कोटा: हाड़ौती इलाके में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं. खरीफ की बुवाई समय पर नहीं हो पा रही है.कोटा संभाग में 12.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5.18 लाख हेक्टेयर यानी 42.70 फीसदी क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है. बीते सालों में इस समय तक बुवाई लगभग पूरी या 90 फीसदी तक पहुंच जाती थी. बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित हैं और इसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा, क्योंकि बुवाई में देरी से उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हाड़ौती में पूरे मानसून सीजन में 900 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है. जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक 300 से 400 एमएम बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार केवल 185 मिलीमीटर ही बारिश हुई है. इसी कारण किसान बुवाई नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बीते साल 2025 में हाड़ौती में 1480 एमएम से ज्यादा और 2024 में करीब 1000 एमएम बारिश हुई थी.

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धान की बुवाई हुई काफी कम: शर्मा के अनुसार संभाग में धान की 1.73 लाख हेक्टेयर में बुवाई होनी थी, लेकिन महज 45,870 हेक्टेयर में ही हुई है. सोयाबीन का लक्ष्य 7.10 लाख हेक्टेयर था, जबकि 3.09 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई. मक्का 1.37 लाख के मुकाबले 85,307 हेक्टेयर और उड़द 1.57 लाख के मुकाबले 57,964 हेक्टेयर में बोई गई है. कुल 12.14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सामने 5.18 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है. शर्मा का कहना था कि 15 जुलाई से पहले बारिश जरूरी है, अन्यथा कई खेत खाली रह सकते हैं.