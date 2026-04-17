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मोतिहारी में फसल लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने फरसा से किसान की नाक काटी

मोतिहारी में फसल लूट के दौरान बदमाशों ने एक किसान की नाक काट दी. इस दौरान कई किसानों के साथ मारपीट की गयी.

Crop looted in Motihari
अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 3:49 PM IST

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मोतिहारी: मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटौना सरेह में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने गेहूं की फसल लूटने के दौरान भीषण तांडव मचाया. विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियार (फरसा) से हमला कर किसान बिजली सिंह की नाक काट दी. बीच-बचाव करने आए दो अन्य किसान सुशील सिंह व धर्मेंद्र को भी लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

बिजली सिंह की स्थिति नाजुक: घायल बिजली सिंह की स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज हेतु मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है. उसके बाद मोतिहारी सदर हॉस्पिटल आए उसके बाद डॉक्टर ने हालत गंभीर देखी तो मुजफ्फरपुर SKMCH रेफर कर दिया.

Crop looted in Motihari
अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

फरसा व लाठी-डंडों से हमला: पीड़ित किसान के पुत्र विकेश कुमार सिंह द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, वे अपने पिता और परिजनों के साथ खेत में कटी हुई गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे. इसी दौरान गांव के ही सुनील कुमार सिंह अपने दर्जनों हथियारबंद सहयोगियों के साथ खेत पर पहुंचे और जबरन गेहूं लूटने लगे. जब किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो हमलावरों ने फरसा व लाठी-डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया.

"फसल की रखवाली कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग आए, जिनके पास हथियार थे. गेहूं लूटने लगे. जब इसका विरोध किया तो मेरे पिता पर फरसा से वार कर दिया गया. अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गयी." -विकेश कुमार सिंह, पीड़ित का पुत्र

Crop looted in Motihari
अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

तीन दिन पहले पुलिस से लगायी थी गुहार: इस घटना ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जाता है कि पीड़ितों ने फसल चोरी और जान-माल के खतरे की आशंका को लेकर तीन दिन पूर्व ही स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. किसानों का आरोप है कि यदि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती या क्षेत्र में गश्ती बढ़ाई होती, तो आज यह बड़ी वारदात नहीं घटती.

"दो पाटीदारों में झगड़ा हुआ है, जिसमें तीन जख्मी हुए हैं. एक की नाक कटी है. आवेदन मिलते ही दोषी पर केस दर्ज किया जाएगा. मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी." -बबन कुमार, थाना प्रभारी, पताही थाना

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