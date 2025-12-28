ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में फसल बीमा योजना में 68 लाख का घोटाला; 3 बीमा कर्मियों, 9 बैंक अधिकारी और 32 किसानों पर केस

उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि जांच के बाद इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

फर्रुखाबाद में फसल बीमा में 68 लाख का घोटाला.
फर्रुखाबाद में फसल बीमा में 68 लाख का घोटाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 1:31 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी वर्ष 2024-25 में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है. जांच में सामने आया है, कि चकबंदी के तहत आने वाले ग्राम बली पट्टी रानीगांव में 14 और ग्राम पंचायत गुडेरा के 7 किसानों को करीब 43 लाख रुपए और बंथलशाहपुर गांव के 13 किसानों को 25,71,610 रुपए बीमा का भुगतान गया है. यह वह किसान हैं, जिनके पास गांव में जमीन ही नहीं है.

उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसमें बताया गया है, कि ग्राम बलीपट्टी रानीगांव में 15 किसानों को कुल 25.15 लाख रुपए का बीमा भुगतान किया गया. जांच में पाया गया कि इनमें से 14 किसानों के पास गांव में कोई जमीन नहीं थी. केवल एक किसान के पास मात्र 0.026 हेक्टेयर जमीन पाई गई. फिर भी उसे तय रकम से 23 हजार रुपए अधिक का भुगतान कर दिया गया.

इसी तरह ग्राम पंचायत गुडेरा में 7 किसानों को 18.37 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. जांच में सामने आया कि सभी 7 किसानों के पास भी संबंधित गांव में जमीन नहीं है. इस प्रकार दोनों गांवों में करीब 43 लाख रुपए का भुगतान योजना के नियमों का उल्लंघन करके किया गया.

डीएम के आदेश पर जांच: जिलाधिकारी के आदेश पर गठित तहसील स्तरीय जांच समिति, चकबंदी अधिकारियों और संबंधित विभागों की रिपोर्ट में इस पूरे मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है. जांच में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एग्रो, जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों और कई बैंकों के शाखा प्रबंधकों, कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है.

जांच रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनी के प्रतिनिधि प्रवीन पाल, विकास कुमार और अरुण कुमार के साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक की संबंधित शाखाओं के प्रबंधक और कर्मचारी दोषी पाए गए हैं.

उप निदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र ने जहानगंज थाने में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भांडुप वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार और प्रवीन पाल, बैंक ऑफ इंडिया शाखा मोहम्मदाबाद, सींगनपुर, आर्यावर्त बैंक शाखा ताजपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मदनपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, संबंधित कर्मचारी और 11 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

इसमें बताया गया है, कि बंथलशाहपुर के 13 किसानों को 25,71,610 रुपए बीमा क्लेम दिया गया है. जांच के अनुसार, किसान दीपक यादव को देय 59,328.65 रुपए की तुलना में 2,32,626 रुपए का भुगतान किया गया. इससे 1,73,297.35 रुपए अधिक दिए गए. इसी तरह सरला देवी यादव को देय 59,294.10 रुपए के स्थान पर 1,85,632 रुपए का भुगतान कर 1,26,337.90 रुपए अधिक भेजे गए.

इस प्रकार दो किसानों को कुल 2,99,635.25 रुपए अतिरिक्त भुगतान किया गया. इसके अलावा अन्य 11 किसानों को 24,52,987.25 रुपए फसल बीमा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भुगतान किया गया.

