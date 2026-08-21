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नागौर में फसल बीमा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, एसओजी ने गिरफ्तार आरोपियों से की पूछताछ

सदर थाने पहुंची एसओजी की टीम ( ETV Bharat Nagaur )