नागौर में फसल बीमा में करोड़ों का फर्जीवाड़ा, एसओजी ने गिरफ्तार आरोपियों से की पूछताछ
नागौर पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.
Published : August 21, 2026 at 5:37 PM IST
नागौर: जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े की जांच अब और तेज हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम नागौर पहुंची. एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव भी गुरुवार को नागौर पहुंचे और जांच की प्रगति का जायजा लिया. फिलहाल सदर थाने में गिरफ्तार पांच आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.
सूत्रों के अनुसार डीआईजी के निर्देश पर गठित विभिन्न टीमों ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. गुरुवार सुबह चार अन्य युवकों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. माना जा रहा है कि जांच के दौरान मिले नए इनपुट के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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गौरतलब है कि अजमेर रेंज आईजी के निर्देश पर नागौर पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सियाराम, रविंद्र, तरुण, सुखवीर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के कब्जे से किसानों से ठगी गई नकदी, फसल बीमा के फर्जी दस्तावेज तथा घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया गया था.
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पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए के बीमा क्लेम हासिल किए. इस संबंध में पांचौड़ी थाने में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. एसओजी और एसआईटी की टीमें पिछले तीन वर्षों में जारी फसल बीमा पॉलिसियों और क्लेम से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं. सूत्रों का दावा है कि मामले में कई प्रभावशाली लोगों और प्रतिनिधियों के नाम भी सामने आए हैं. जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह घोटाला करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है.