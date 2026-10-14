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फसल बीमा फर्जीवाड़ा : आरोपी बीरबल राम कमेडिया डिटेन, पत्नी गिरफ्तार, भाजपा ने पार्टी ने किया निष्कासित

नागौर : फर्जी फसल बीमा क्लेम मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बीरबल राम कमेडिया को डिटेन किया है, जबकि उसकी पत्नी बसंती को गिरफ्तार कर लिया गया है. बीरबल अपनी पत्नी का नामांकन दाखिल करवाने नागौर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था. बसंती ने जिला परिषद के वार्ड 30 से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था. इस दौरान पत्रकारों ने फर्जी क्लेम मामले को लेकर सवाल किए तो बीरबल बिना जवाब दिए मुंह छिपाते हुए वहां से निकल गया.

SIT प्रभारी सुरेश कुमार कस्वा के अनुसार, टीम ने बीरबल कमेडिया के घर पर दबिश देकर बीरबल और उसकी पत्नी बसंती को पकड़ा और थाने लाया. पुलिस ने बसंती को गिरफ्तार किया, जबकि बीरबल को डिटेन किया गया है. वहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने बताया कि बीरबल राम कमेडिया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है.

खातेदारों की जमीन पर क्लेम : मामले में आरोप है कि फर्जी बटाईदार बनकर खातेदारों के नाम और जमीन की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए का फसल बीमा क्लेम उठाया गया. इसके लिए कथित तौर पर खातेदारों की जमीन का विवरण दर्ज कर बीमा राशि प्राप्त करने के लिए अपने और अपने परिवार के बैंक खातों के नंबर जोड़ दिए गए. इससे क्लेम की रकम आरोपियों के खातों में ट्रांसफर होती रही. एसआईटी की जांच में बीरबल की पत्नी, साले, पिता और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों में भी राशि ट्रांसफर होने की बात सामने आई है. पुलिस इन सभी की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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प्रशासन का अधिवक्ता रह चुका है बीरबल : बीरबल राम कमेडिया जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर और एडीएम प्रशासन के अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका है. उसका छोटा भाई ग्राम विकास अधिकारी (VDO) है, जिसे भी जांच के दायरे में रखा गया है. वहीं, उसके पिता भागीरथ राम की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. बीरबल राम कमेडिया पिछले कई महीनों से पुलिस की नजरों से छुपा हुआ था.