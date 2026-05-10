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खूंटी में आसमानी आफत! भीषण ओलावृष्टि से तबाही, फसलें बर्बाद

रांची/खूंटी: खूंटी जिले में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी. जिले के खूंटी, मुरहू और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में गिरे बड़े-बड़े ओलों ने ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ओलावृष्टि से खासकर एस्बेस्टस और खपड़ैल मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई घरों की छतें टूट गईं, जिससे गरीब परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है.

ओलावृष्टि के दौरान थम गया जनजीवन

ग्रामीणों के मुताबिक, शाम करीब चार बजे अचानक मौसम बदला. आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश के साथ करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होती रही. कई इलाकों में बड़े आकार के ओले गिरने की सूचना है. अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. लोग जान बचाने के लिए दुकानों, शेड और सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए.

ओलावृष्टि से भारी नुकसान का अंदेशा

ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला. कई घरों की एस्बेस्टस और खपड़ैल छतें क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं किसानों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों ने बताया कि सब्जी और तरबूज की फसल को भारी क्षति पहुंची है. खेतों में तैयार फसल ओलों की मार से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

खूंटी में ओलावृष्टि (Etv bharat)

नुकसान का आकलन करेगा आपदा प्रबंधन विभाग