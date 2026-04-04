ETV Bharat / state

72 घंटे में देनी होगी फसल खराबे की सूचना, अन्यथा नहीं मिलेगा बीमा लाभ

भरतपुर: कृषि विभाग ने रबी फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को लेकर किसानों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की. विभाग ने साफ किया कि यदि फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर वर्षा या ओलावृष्टि से नुकसान होता है तो इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है, अन्यथा किसान बीमा क्लेम से वंचित रह सकते हैं.

संयुक्त निदेशक (कृषि) राधेश्याम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 19 जून 2025 को अधिसूचना जारी की थी. भरतपुर जिले में इसका क्रियान्वयन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर रही है. योजना में जिले में गेहूं, चना और सरसों को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है. बीमा इकाई तहसील-पटवार मंडल स्तर पर निर्धारित की गई है. ऐसे में किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना समय पर देना बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके.

पढ़ें:बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की फसल हुई खराब

ऐसे दर्ज कराएं फसल खराबे की सूचना