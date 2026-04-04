72 घंटे में देनी होगी फसल खराबे की सूचना, अन्यथा नहीं मिलेगा बीमा लाभ
किसान अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप और व्हाट्स अप नंबर के जरिए कर सकता है.
Published : April 4, 2026 at 4:40 PM IST
भरतपुर: कृषि विभाग ने रबी फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को लेकर किसानों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की. विभाग ने साफ किया कि यदि फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर वर्षा या ओलावृष्टि से नुकसान होता है तो इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है, अन्यथा किसान बीमा क्लेम से वंचित रह सकते हैं.
संयुक्त निदेशक (कृषि) राधेश्याम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 19 जून 2025 को अधिसूचना जारी की थी. भरतपुर जिले में इसका क्रियान्वयन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर रही है. योजना में जिले में गेहूं, चना और सरसों को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है. बीमा इकाई तहसील-पटवार मंडल स्तर पर निर्धारित की गई है. ऐसे में किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना समय पर देना बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके.
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ऐसे दर्ज कराएं फसल खराबे की सूचना
- किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- मोबाइल पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए सूचना दे सकते हैं
- व्हाट्सऐप चैटबोट नंबर 7065514447 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- फसल बीमा पॉलिसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
जायजा लेने पहुंची टीमें: राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को जिलेभर में राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने खेतों में पहुंचकर फसल खराबे का जायजा लिया. अधिकारियों ने किसानों से संवाद कर नुकसान की जानकारी ली और बीमा क्लेम प्रक्रिया समझाई. संयुक्त निदेशक मीणा ने कहा कि समय सीमा का पालन ही मुआवजा पाने की कुंजी है. 72 घंटे के भीतर सूचना नहीं देने पर किसान बीमा लाभ से वंचित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी नुकसान की स्थिति में तुरंत सूचना देना जरूरी है.
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