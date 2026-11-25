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बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत, फसल बीमा के तहत मिलेगा मुआवजा, 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं शिकायत

छत्तीसगढ़ में फसल क्षतिपूर्ति ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: बेमौसम बारिश और चक्रवात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में कटकर रखी धान की फसल (करपा) बारिश में भीगने से खराब होने लगी है. कहीं धान में अंकुरण हो रहा है तो कहीं बीज सड़ने की स्थिति बन रही है. किसानों की इस परेशानी को देखते हुए कृषि विभाग ने राहत के लिए कदम उठाए हैं. विभाग की टीम गांवों में पहुंचकर फसल नुकसान का जायजा ले रही है. वहीं, बीमा कराने वाले किसानों को नियमानुसार बीमा राशि दिलाने का भरोसा दिया गया है.

खेतों में पहुंचकर अधिकारियों ने देखा नुकसान रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम कुकरा में कृषि विभाग की टीम ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने किसान दीनदयाल साहू के खेत में रखी कटी हुई धान की फसल को देखा. इस दौरान चार खसरा नंबरों की फसल का नुकसान दर्ज कर पंचनामा बनाया गया. जांच में पाया गया कि बारिश के पानी में भीगने से धान में अंकुरण होने लगा है और बीज खराब हो रहे हैं. गांव के अन्य किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है.