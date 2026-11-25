बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत, फसल बीमा के तहत मिलेगा मुआवजा, 72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं शिकायत
कृषि विभाग की टीम गांव गांव जाकर प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर रही है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:27 AM IST
रायपुर: बेमौसम बारिश और चक्रवात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में कटकर रखी धान की फसल (करपा) बारिश में भीगने से खराब होने लगी है. कहीं धान में अंकुरण हो रहा है तो कहीं बीज सड़ने की स्थिति बन रही है. किसानों की इस परेशानी को देखते हुए कृषि विभाग ने राहत के लिए कदम उठाए हैं. विभाग की टीम गांवों में पहुंचकर फसल नुकसान का जायजा ले रही है. वहीं, बीमा कराने वाले किसानों को नियमानुसार बीमा राशि दिलाने का भरोसा दिया गया है.
खेतों में पहुंचकर अधिकारियों ने देखा नुकसान
रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम कुकरा में कृषि विभाग की टीम ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने किसान दीनदयाल साहू के खेत में रखी कटी हुई धान की फसल को देखा. इस दौरान चार खसरा नंबरों की फसल का नुकसान दर्ज कर पंचनामा बनाया गया. जांच में पाया गया कि बारिश के पानी में भीगने से धान में अंकुरण होने लगा है और बीज खराब हो रहे हैं. गांव के अन्य किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है.
बीमा कराने वाले किसानों को मिलेगी राहत
कृषि विभाग के मुताबिक, जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें नियमों के अनुसार बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा. किसान दीनदयाल साहू ने HDFC ERGO बीमा कंपनी में ऑनलाइन फसल नुकसान की शिकायत भी दर्ज कराई है. विभाग की टीम नुकसान का पंचनामा और रिपोर्ट तैयार कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग सक्रिय
कृषि विभाग ने कहा है कि बारिश से प्रभावित किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. विभाग की टीम नुकसान की जानकारी जुटा रही है. बीमा कराने वाले पात्र किसानों को सर्वे और नियमों के आधार पर बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
72 घंटे के भीतर दर्ज कराएं शिकायत
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें. इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं. किसान अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं. समय पर शिकायत दर्ज कराने से फसल नुकसान के आकलन और बीमा क्लेम की प्रक्रिया में मदद मिलेगी.
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