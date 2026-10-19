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टेढ़े-मेढ़े दांतों से घटता युवाओं का आत्मविश्वास; बढ़ता सामाजिक दबाव, महंगे इलाज और लंबी सरकारी प्रक्रिया बनी बड़ी चुनौती

पटना: आज के युवा हर क्षेत्र में जागरुक हैं.फिर चाहे वो करियर हो या जॉब्स, और बात अगर लुक्स की हो तो फिर भला वो इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं. कई बार टेढ़े-मेढ़े दांत , दांतों के बीच गैप या दांतों का ऊपर-नीचे होना केवल चेहरे की बनावट को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि कई बार युवाओं के आत्मविश्वास पर भी असर डालता है.

डॉ. चटर्जी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सामान्य दंत चिकित्सक मरीज को संबंधित विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं. दांतों को सही स्थिति में लाने और जबड़े तथा दांतों के आपसी तालमेल से जुड़ी समस्याओं का उपचार करने वाले विशेषज्ञ को ऑर्थोडॉन्टिस्ट कहा जाता है.

डॉ. चटर्जी के मुताबिक अभिभावकों को बच्चों की मौखिक स्वच्छता और दांतों की बनावट पर ध्यान देना चाहिए. बच्चों को नियमित रूप से सुबह और शाम ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए. दांतों में सड़न, दांतों का असामान्य तरीके से ऊपर-नीचे निकलना या उनके बीच असामान्य गैप दिखाई देने पर दंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए.

"कुछ मामलों में विवाह संबंधी बातचीत के दौरान भी दांतों के उपचार को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. हालांकि, उम्र बढ़ने के बाद भी दांतों का उपचार संभव है. उपचार की प्रक्रिया और अवधि समस्या की गंभीरता तथा मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है." - डॉ. उज्ज्वल चटर्जी, प्रिंसिपल, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल

डॉ ने अपने पेशेवर अनुभव के आधार पर बताया कि कुछ मामलों में विवाह संबंधी बातचीत के दौरान भी दांतों के उपचार को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. हालांकि, उम्र बढ़ने के बाद भी दांतों का उपचार संभव है. उपचार की प्रक्रिया और अवधि समस्या की गंभीरता तथा मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है.

डॉ. चटर्जी ने बताया कि दांतों की बनावट को लेकर असहजता कुछ लोगों के आत्मविश्वास पर असर डाल सकती है. उनके अनुसार, खासकर कुछ युवतियों और महिलाओं के मामले में दांतों की बनावट को लेकर झिझक देखने को मिलती है.

डॉ उज्ज्वल चटर्जी, प्रिंसिपल, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल (ETV Bharat)

"पहले अभिभावकों में इस तरह की समस्याओं को लेकर जागरूकता अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन अब माता-पिता बच्चों को कम उम्र में ही दंत चिकित्सकों के पास लेकर आ रहे हैं. इससे समय पर समस्या की पहचान और उपचार की योजना बनाने में मदद मिलती है."- डॉ. उज्ज्वल चटर्जी, प्रिंसिपल, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल

डॉ. चटर्जी ने कहा कि पहले अभिभावकों में इस तरह की समस्याओं को लेकर जागरूकता अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन अब माता-पिता बच्चों को कम उम्र में ही दंत चिकित्सकों के पास लेकर आ रहे हैं. इससे जरूरत पड़ने पर समय रहते समस्या की पहचान और उपचार की योजना बनाने में मदद मिलती है.

दांतों की बनावट बिगड़ने के कारणों पर डॉ. चटर्जी ने बताया कि इसमें आनुवंशिक कारणों की भूमिका हो सकती है. इसके अलावा, बचपन में लंबे समय तक अंगूठा चूसने जैसी आदतें भी दांतों की स्थिति और काटने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं.

डॉ. चटर्जी ने बताया कि ऐसे मामलों में स्थिति के अनुसार जबड़े की वृद्धि और बनावट को प्रभावित करने वाले उपचार किए जाते हैं. कुछ जटिल मामलों में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है. इसलिए प्रत्येक मरीज की स्थिति का आकलन करने के बाद ही उपचार की योजना बनाना जरूरी है.

डॉ. चटर्जी के मुताबिक, सभी मामलों में बचपन में ही उपचार शुरू नहीं किया जा सकता. कुछ उपचार तब किए जाते हैं, जब सभी स्थायी दांत निकल आते हैं. वहीं, जबड़े की हड्डियों की बनावट से जुड़ी कुछ समस्याओं में बच्चों की कम उम्र में ही उपचार की जरूरत पड़ सकती है.

डॉ. चटर्जी ने बताया कि ऑर्थोडॉन्टिक उपचार के माध्यम से दांतों को सही स्थिति में लाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि उपचार का सही समय काफी महत्वपूर्ण होता है. कम उम्र में उपचार शुरू करने से कुछ मामलों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉ. उज्ज्वल चटर्जी के अनुसार, दांतों का टेढ़ा-मेढ़ा होना या उनके बीच गैप होना बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है. हालांकि आधुनिक डेंटिस्ट्री में ऐसी समस्याओं के उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं.

पटना स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉ. उज्ज्वल चटर्जी और यहां पीजी की पढ़ाई कर रही छात्राओं के अनुभवों से यह बात सामने आती है कि दांतों की बनावट का असर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ व्यक्ति के आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है.

दांतों की बनावट को लेकर कुछ युवा खुलकर मुस्कुराने और लोगों के सामने बातचीत करने में झिझक महसूस करते हैं. पहले इस तरह की परेशानी को लेकर लड़कियों में अधिक झिझक देखने की बात कही जाती थी, लेकिन अब लड़के भी अपने दांतों की बनावट को लेकर जागरूक हो रहे हैं और जल्द से जल्द उपचार कराना चाहते हैं.

दांतों को सीधा करने के उपचार के खर्च को लेकर डॉ. चटर्जी ने बताया कि इसकी लागत सभी मरीजों के लिए एक जैसी नहीं होती. यह दांतों की स्थिति, समस्या की गंभीरता और आवश्यक उपचार पर निर्भर करती है. कुछ जटिल मामलों में दांत निकालने के बाद ऑर्थोडॉन्टिक उपचार करना पड़ सकता है, जिससे खर्च बढ़ सकता है.

"इलाज का खर्च दांतों की स्थिति, समस्या की गंभीरता और आवश्यक उपचार पर निर्भर करती है. कुछ मामलों मेंऑर्थोडॉन्टिक उपचार करना पड़ सकता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है. उपचार शुरू करने से पहले विशेषज्ञ से जांच कराकर संभावित प्रक्रिया, अवधि और खर्च की जानकारी लेना जरूरी है."- डॉ. उज्ज्वल चटर्जी, प्रिंसिपल, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल

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समस्या के जल्द समाधान की इच्छा

बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में पीजी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के अनुसार, दांतों की बनावट से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए आने वाले कुछ मरीजों में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है. जिन लोगों के दांत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, ऊपर-नीचे निकले होते हैं या जिनके दांतों की बनावट सामान्य से अलग होती है, वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं.

अब लड़के भी दांतों को लेकर जागरूक

छात्रा ने बताया कि पहले दांतों की बनावट को लेकर झिझक की चर्चा लड़कियों के संदर्भ में अधिक होती थी, लेकिन अब लड़के भी इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं. वे भी चाहते हैं कि उनके दांत सही स्थिति में आएं और वे बिना झिझक मुस्कुरा सकें. मरीजों की यह इच्छा दिखाती है कि दांतों का उपचार केवल स्वास्थ्य की जरूरत तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए यह आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ है.

पीजी छात्रा का अनुभव

कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रही छात्रा ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि दांतों की बनावट से परेशान होकर उपचार के लिए आने वाले मरीजों में अपने दांतों को जल्द ठीक कराने की इच्छा दिखाई देती है. उनके अनुसार, अब इस तरह की समस्या को लेकर लड़के और लड़कियां दोनों जागरूक हैं.

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समय पर जांच और सही परामर्श जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, दांतों का टेढ़ा-मेढ़ा होना हमेशा केवल सौंदर्य से जुड़ी समस्या नहीं होता. कुछ मामलों में इससे दांतों की सफाई, भोजन चबाने और दांतों के आपसी तालमेल में परेशानी हो सकती है. ऐसे में नियमित दंत जांच और जरूरत के अनुसार ऑर्थोडॉन्टिस्ट से परामर्श लेना महत्वपूर्ण है. साथ ही सही जानकारी और उपयुक्त उपचार से दांतों की कई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है.

परेशानी होने पर नजरअंदाज करना अनुचित

युवती निकिता कुमारी का कहना है कि दांतों में किसी तरह की परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समस्या सामने आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेकर उसका उपचार कराना जरूरी है, ताकि आगे चलकर परेशानी न बढ़े.

शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं

निकिता के मुताबिक, युवाओं में संकोच होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी शारीरिक समस्या को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. खासकर लड़कियों को कई बार शादी और सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर दबाव का सामना करना पड़ता है. समाज में कद, चेहरे के रंग और बनावट जैसी चीजों को महत्व दिए जाने के कारण दांतों की बनावट भी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है.

खर्च और समय की चुनौती

निकिता ने बताया कि दांतों का उपचार कराने में खर्च के साथ समय भी एक बड़ी चुनौती है. उनके अनुसार, सरकारी अस्पतालों में दांत निकलवाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन स्केलिंग यानी दांतों की सफाई जैसी जरूरतों के लिए उन्हें पटना डेंटल कॉलेज जाना पड़ता है. वहां भी कई बार अलग-अलग दिनों में बुलाए जाने के कारण समय लगता है.

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निजी अस्पतालों में खर्च अधिक

निकिता ने बताया कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर अधिक खर्च उठाना पड़ सकता है. ऐसे में दांतों की समस्या का समाधान चाहने वाले युवाओं के सामने बेहतर सुविधा, समय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहती है.

"दांतों का उपचार कराने में खर्च के साथ समय भी एक बड़ी चुनौती है.सरकारी अस्पतालों में दांत निकलवाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन स्केलिंग यानी दांतों की सफाई जैसी जरूरतों के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता हैं, जहां इलाज के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ता है और इस तरह जाने-आने में भी समय लगता है."- निकिता कुमारी, स्थानीय युवती

दूसरों के सामने बेहतर दिखने की चाह

युवा मनीष कुमार का कहना है कि आज के युवा अपने व्यक्तित्व और चेहरे को लेकर काफी सजग रहते हैं. वे चाहते हैं कि जब किसी से बातचीत करें या किसी परिवार के सामने जाएं, तो उनके लुक को लेकर कोई कमी न निकाले.

"दांतों का आगे-पीछे होना या उनकी बनावट में गड़बड़ी लुक्स को लेकर चिंता का हिस्सा है. युवा दांतों की समस्या को ठीक कराकर अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में बातचीत या सामाजिक मेलजोल के दौरान उन्हें किसी तरह की झिझक महसूस न हो."- मनीष कुमार, स्थानीय युवा

उपचार से बढ़ सकता है आत्मविश्वास

निकिता और मनीष की बातें बताती हैं कि दांतों की बनावट को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक दबाव और संकोच अब भी मौजूद हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, दांतों की बनावट या उनकी स्थिति को लेकर परेशानी होने पर डेंटिस्ट से सलाह लेना बेहतर है. हर समस्या का उपचार उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए सही जांच के बाद ही इलाज का विकल्प तय किया जाना चाहिए.

ओरल हेल्थ का हिस्सा

दांतों की देखभाल को केवल सुंदरता से जोड़कर देखने के बजाय इसे मौखिक स्वास्थ्य का हिस्सा मानना जरूरी है. साथ ही, किसी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने के बजाय उसे सहज महसूस कराने वाली सामाजिक सोच भी युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.



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