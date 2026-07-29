ETV Bharat / state

रणथंभौर में तेज बारिश, बहकर मुख्य सड़क पर आए मगरमच्छ...देखें वीडियो

शेरपुर गांव के नजदीक कुंडेरा-सवाई माधोपुर मार्ग की रपट एवं सड़क पर दिखे पांच मगरमच्छ.

A crocodile on the road near Sherpur
शेरपुर के निकट सड़क पर बहता मगरमच्छ (ETV Bharat sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: जिले में मानसून की पहली तेज बरसात से रणथंभौर के जंगलों में पानी ही पानी हो गया. रणथंभौर के कई प्राकृतिक झरने बहने लगे. वही तेज बारिश के चलते पानी के बहाव से रणथंभौर के जलाशयों से कई मगरमच्छ बहकर जंगल से बाहर आ गए.

रणथंभौर के जंगल से निकलने वाले झरेटी नाले के उफान के साथ कई मगरमच्छ बहकर आ गए. मंगलवार रात पांच मगरमच्छ शेरपुर गांव के नजदीक कुंडेरा-सवाई माधोपुर मार्ग स्थित झरेटी रपट एवं सड़क पर चलते दिखे. बारिश थमने के बाद झरेटी नाले में पानी का बहाव घटने के बाद राहगीरों ने सड़क पर पांच मगरमच्छ देखे. डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि मंगलवार को जंगल क्षेत्र में तेज बारिश के चलते मिश्र दर्रा एनिकट से मगरमच्छ बाहर आ गए. बाहर आए मगरमच्छों को वापस जंगल में छोड़ा जाएगा.

शेरपुर के निकट सड़क पर बहता मगरमच्छ (ETV Bharat sawai Madhopur)

पढ़ें:Crocodile Rescue : टाइगर ने किया 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल का रेस्क्यू, पहले कंधे पर उठाया फिर बाइक पर बैठा ले गया छोड़ने

नाले का बहाव कम हुआ तो दिखे: मंगलवार रात मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को चार मगरमच्छ झरेटी नाले की रपट पर रणथंभौर की तरफ से शेरपुर झरेटी की तरफ मुख्य सड़क की रपट पर चलते दिखे. वहीं एक मगरमच्छ मुख्य सड़क पर तैर रहा था. मगरमच्छों को देखकर कुछ देर राहगीरों एवं वाहनों की आवाजाही थम गई. मौके पर मौजूद शेरपुर के ग्रामीणों ने बताया कि रणथंभौर के जंगलों में हुई तेज बारिश के कारण रणथंभौर के अटल सागर एवं मिश्रदर्रा व आड़ा बालाजी जलाशय से मगरमच्छ बहकर नाले में आ गए. ये रात को नाले का बहाव कम होने पर झरेटी रपट एवं मुख्य सड़क पर चलते दिखे. शेरपुर गांव के पास मगरमच्छ देखकर ग्रामीणों में दहशत है.

पढ़ें:शिकार की तलाश में हॉस्टल की मेस में घुसा क्रोकोडाइल तो कार के नीचे मिला 10 फीट का अजगर

TAGGED:

FIRST HEAVY RAIN OF MONSOON
HEAVY RAIN IN RANTHAMBORE
CROCODILES FROM RANTHAMBORE
पानी से बहकर सड़क पर आए मगरमच्छ
CROCODILE ON ROAD IN SAWAI MADHOPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.