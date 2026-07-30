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कोटा में मगरमच्छों का डेरा : रात को तीन क्रोकोडाइल आबादी में घुसे, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कोटा: शहर में बारिश के मौसम में मगरमच्छों का आबादी क्षेत्रों में प्रवेश करना अब आम बात हो गई है. बुधवार रात को एक साथ तीन मगरमच्छ अलग-अलग इलाकों में घुस गए, जिससे वहां दहशत फैल गई. वन विभाग की टीम ने मात्र दो घंटे में तीनों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें चंबल नदी में रिलीज कर दिया. इनमें 8 फीट, 5 फीट और 4.5 फीट लंबे मगरमच्छ शामिल थे. कोटा जिले में मगरमच्छों की संख्या अब हजारों में पहुंच गई है. चंबल नदी, नहरें, तालाब और यहां तक कि खाली प्लाट भी इनके लिए आश्रय स्थल बन गए हैं. हर साल करीब 300 मगरमच्छों का रेस्क्यू किया जाता है, फिर भी इनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही. लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि यह मगरमच्छ कभी भी किसी भी वाटर बॉडी के रास्ते आबादी में पहुंच सकते हैं.

वन विभाग के तकनीकी सहायक वीरेंद्र सिंह हाडा ने बताया कि बोरखेड़ा थाने से सूचना मिली कि अंजलि विहार कॉलोनी में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घूम रहा है. सूचना मिलते ही रात दस बजे टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से क्रोकोडाइल को काबू में किया. इस दौरान बोरखेड़ा थाना पुलिस ने भी मदद की. मगरमच्छ को वाहन में रखा ही था कि बूंदी रोड पर केशोरायपाटन जाने वाली नहर के पास एक फार्म हाउस में मगरमच्छ होने की सूचना मिली. टीम तुरंत वहां पहुंची, जहां करीब 5 फीट लंबा व 40 किलो वजनी मगरमच्छ था, जिसे रेस्क्यू किया गया. इसी दौरान बालिता गांव से भी सूचना मिली, जहां 4.5 फीट लंबे क्रोकोडाइल को पकड़ा गया. तीनों को रात करीब 12:30 बजे चंबल नदी में छोड़ा गया.