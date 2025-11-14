Bihar Election Results 2025

गुलाबी सर्दी में सिलीसेढ़ झील किनारे गुनगुनी धूप सेकते नजर आने लगे हैं मगरमच्छ, जानिए वजह

शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए पानी से निकलते हैं मगरमच्छ. सैकड़ों मगरमच्छों का रहवास है सिलीसेढ़ झील.

Crocodile basking in the sun on the banks of Siliserh Lake
सिलीसेढ़ झील किनारे धूप सेकता मगरमच्छ
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 11:58 AM IST

Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र में शुमार सिलीसेढ़ झील इन दिनों लोगों को आकर्षित कर रही है. सर्दियों में यह एनसीआर का ऐसा पर्यटन केंद्र है, जहां सैलानियों को बोटिंग के साथ धूप सकते मगरमच्छ भी दिखाई पड़ते हैं. कभी अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए बनाई यह झील आज जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है. इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने सन 1845 में करवाया था. शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर झील के आसपास इन दिनों बड़ी संख्या में मगरमच्छ गुनगुनी धूप सेकते नजर आते हैं. वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि यह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए झील से बाहर आकर धूप सेकते हैं.

सिलीसेढ़ झील में बोटिंग संचालक राजेंद्र ने बताया कि सिलीसेढ़ में करीब 500 मगरमच्छ हैं, जो सर्दियों में धूप सेकने पानी से बाहर निकलते हैं. अभी सर्दी शुरू हुई है. सुबह धूप निकलने के साथ ही दूर से झील किनारे व पाल पर मगरमच्छ धूप सेकते देखा जा सकता है. झील में बोटिंग के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं.

पढ़ें: सिलीसेढ़ झील: बोटिंग ही नहीं, यहां के सिंघाड़े भी किए जाते पसंद

सिलीसेढ़ झील किनारे गुनगुनी धूप सेकते हैं मगरमच्छ (ETV Bharat Alwar)

मगरमच्छ का रहवास बनी झील : वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि सिलीसेढ़ झील के अलावा भी जिले में कुछ जगहों पर मगरमच्छ देखे जाते हैं. सरिस्का के आसपास बांध व नटनी का बार क्षेत्र में भी मगरमच्छ देखे जाते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा मगरमच्छ सिलीसेढ़ झील में रहते हैं. इसके चलते यह झील उनका रहवास के रूप में भी जानी जाती है. माना जाता है कि सर्दी में मगरमच्छ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए घंटों धूप में रहते हैं. खंडेलवाल ने बताया कि झील में लगातार मगरमच्छ रहने से यह झील जैव विविधता से भरपूर और जीवंत है.

सैलानी होते है रोमांचित: बोटिंग संचालक राजेंद्र ने बताया कि सिलीसेढ़ झील के किनारे धूप सेकते मगरमच्छ देख पर्यटक रोमांचित होते हैं. कुछ लोग इस दौरान मगरमच्छ को परेशान भी करते हैं. सुबह व दोपहर में तेज धूप रहने तक मगरमच्छ यहां रहते हैं. इसके बाद फिर पानी में चले जाते हैं.

