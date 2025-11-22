ETV Bharat / state

जमवारामगढ़ बांध सूखने से फंसा मगरमच्छ, फ्लोटिंग ट्रैप तकनीक से वन विभाग ने ऐसे बचाई जान

रामगढ़ बांध में फंसा मगरमच्छ ( Courtesy - Forest Department )