जमवारामगढ़ बांध सूखने से फंसा मगरमच्छ, फ्लोटिंग ट्रैप तकनीक से वन विभाग ने ऐसे बचाई जान

जयपुर के जमवारामगढ़ बांध में फंसे एक मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया.

Crocodile trapped in Ramgarh Dam
रामगढ़ बांध में फंसा मगरमच्छ (Courtesy - Forest Department)
जयपुर: जमवारामगढ़ डेम के सूख जाने के बाद संकट में फंसे एक मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर दिया है. पानी खत्म होने के कारण डेम में रह रहे जलीय जीवों के सामने हैबिटेट और भोजन दोनों का संकट गहरा गया था. इसी स्थिति को देखते हुए वन्यजीव विभाग ने मगरमच्छ को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया.

DCF जयपुर का कोटा टीम से रेस्क्यू करने का आग्रह: डेम के सूखने और मगरमच्छ के फंसने की जानकारी मिलने पर ओम प्रकाश शर्मा, उप वन संरक्षक (DCF) वन्यजीव जयपुर ने अनुराग कुमार भटनागर, DCF वन्यजीव कोटा से तुरंत रेस्क्यू की व्यवस्था करने का आग्रह किया. इस पर भटनागर ने बिना समय गंवाए फ्लाइंग टीम कोटा के सदस्यों प्रेम कंवर, अशोक और राजेंद्र सिंह को क्रोकोडाइल फ्लोटिंग ट्रैप लेकर जमवारामगढ़ भेजने के निर्देश दिए.

ऐसे किया मगरमच्छ का रेस्क्यू, देखें वीडियो (Courtesy - Forest Department)

पढ़ें: इस कुएं में से एक साथ निकले 5 अजगर..जानिए फिर क्या हुआ

इस तरह से फ्लोटिंग ट्रैप में आया मगरमच्छ: डेम के सूखने के बाद मगरमच्छ एक गहरे बकेट-जैसी संरचना में जमा थोड़े से पानी में फंसा हुआ था. रेस्क्यू टीम के लिए फ्लोटिंग ट्रैप को उस बकेट में उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. पानी तक पहुंचने के लिए टीम को ऊंचाई से रस्सियों की मदद लेनी पड़ी.

  • मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए ट्रैप को धीरे-धीरे नीचे उतारा गया
  • उसमें चारा (मीट) लगाया गया
  • हर सप्ताह मीट बदलकर लगाया जाता रहा.
  • लगातार प्रयासों के बाद क्रोकोडाइल को ट्रैप में लाने में सफलता मिली.

पढ़ें: गर्ल्स कॉलेज में अजगर से मचा हड़कंप तो सड़क पर टहलता नजर आया क्रोकोडाइल

सुरक्षित स्थान पर रिलीज: रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को जमवारामगढ़ डेम से निकालकर जयपुर डिविजन की अजबगढ़ रेंज के बड़ीखान तालाब, डिगोता में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया. यह स्थान मगरमच्छ के प्राकृतिक निवास के अनुकूल माना जाता है. इस सफल अभियान में कई वन्यजीव कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनमें कुलदीप सिंह (रेंजर), मुकेश गुज्जर ,पप्पू लाल, महेश मीणा, टिंकू मीणा, अमीषा, सर्वेश और धर्मेंद्र सिंह शामिल रहे.

CROCODILE TRAPPED IN JAMWARAMGARH
FLOATING TRAP TECHNIQUE FOR RESCUE
रामगढ़ बांध में फंसा मगरमच्छ
CROCODILE RELEASED IN SAFER PLACE
CROCODILE RESCUE IN JAMWARAMGARH

