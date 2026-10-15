चंदौली में बीच सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों के उड़े होश, वन विभाग पर उठे सवाल
फिरोजपुर गांव में सड़क पर एक पिछले साल भी दिखा था मगरमच्छ, लेकिन वन विभाग पकड़ने में रहा था नाकाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:19 PM IST
चंदौली: यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ के मिलने की खबर सामने आ रही है. अब चंदौली के चकिया तहसील के फिरोजपुर गांव में सड़क पर एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि मगर गांव के पोखरे और आसपास के इलाकों में घूमता रहता है. सड़क पर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
मगर के देख दहशत में ग्रामीण
ग्रामीणों धर्मेंद्र की माने तो यह मगरमच्छ पिछले साल भी इलाके में दिखाई दिया था. इसे पकड़ने के लिए पिछले वर्ष वन विभाग की टीम ने कई बार जाल बिछाया था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. अब फिर से सड़क पर मगरमच्छ के दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है.
वीडियो फिरोजपुर गांव का बताया जा रहा है. मगरमच्छ की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को आशंका है कि आने-जाने के दौरान किसी के साथ अप्रिय घटना हो सकती है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है.
वन विभाग से कार्रवाई की मांग
मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पहले किए गए प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि विभाग मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करे, मगरमच्छ की गतिविधियों पर नजर रखे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए.
चकिया के वन रेंजर अश्वनी चौबे ने बताया कि मगर के वीडियो की जानकारी उन्हें मिली है. मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है, जो मगरमच्छ की तलाश में जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इन इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. फिलहाल विभाग ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी है और टीम मगरमच्छ की तलाश कर रही है.
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