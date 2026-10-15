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चंदौली में बीच सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों के उड़े होश, वन विभाग पर उठे सवाल

मगर को देखकर दहशत में ग्रामीण ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली: यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ के मिलने की खबर सामने आ रही है. अब चंदौली के चकिया तहसील के फिरोजपुर गांव में सड़क पर एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि मगर गांव के पोखरे और आसपास के इलाकों में घूमता रहता है. सड़क पर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

मगर के देख दहशत में ग्रामीण

ग्रामीणों धर्मेंद्र की माने तो यह मगरमच्छ पिछले साल भी इलाके में दिखाई दिया था. इसे पकड़ने के लिए पिछले वर्ष वन विभाग की टीम ने कई बार जाल बिछाया था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. अब फिर से सड़क पर मगरमच्छ के दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है. वीडियो फिरोजपुर गांव का बताया जा रहा है. मगरमच्छ की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को आशंका है कि आने-जाने के दौरान किसी के साथ अप्रिय घटना हो सकती है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है. सड़क पर आराम फरमाता मगर (Video Credit; ETV Bharat)