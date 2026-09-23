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लखीमपुर खीरी में आंगन तक पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा

लखीमपुर खीरी में घर के आंगन तक पहुंचा मगरमच्छ ( Photo Credit : ETV Bharat) )