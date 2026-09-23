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लखीमपुर खीरी में आंगन तक पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा

गांव में मगरमच्छ को देख कर ग्रामीणों मे हड़कंप.

लखीमपुर खीरी में घर के आंगन तक पहुंचा मगरमच्छ
लखीमपुर खीरी में घर के आंगन तक पहुंचा मगरमच्छ (Photo Credit : ETV Bharat))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 3:06 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले के दक्षिणी निघासन वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत दुबहा गांव में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ग्रामीण के घर में विशालकाय मगरमच्छ दिखा. मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण ने शोर मचाया, हंगामा सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और तत्काल वन विभाग और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, दुबहा गांव निवासी मुन्ना अली पुत्र मैकू के आवास परिसर में मंगलवार रात ग्रामीणों ने एक विशालकाय मगरमच्छ देखा. मगरमच्छ के घर में मौजूद होने की सूचना फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया. मामले की सुचना तत्काल ग्रामीणों ने दक्षिणी निघासन वन रेंज की टीम और निघासन कोतवाली पुलिस को दी. सुचना पर पहुंची, वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया.

वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा (VIDEO Credit : ETV Bharat))


रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया. इस दौरान वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से वन्यजीवों के दिखाई देने पर खुद पकड़ने या उनके नजदीक जाने के बजाय तत्काल विभाग को सूचना देने की अपील की.

वन रेंजर मोबिन आरिफ ने बताया कि दुबहा गांव में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. उन्होंने ग्रामीणों से कहा की क्षेत्र में मगरमच्छ या किसी अन्य वन्यजीव की मौजूदगी दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बलकि तत्काल वन विभाग को सूचना दें.

ये भी पढ़ें: बहराइच में वन विभाग की टीम ने तालाब में मगरमच्छ का किया रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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