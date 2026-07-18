शिकार की तलाश में हॉस्टल की मेस में घुसा क्रोकोडाइल तो कार के नीचे मिला 10 फीट का अजगर
कोटा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ हॉस्टल की मेस में और अजगर कार के नीचे मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों का रेस्क्यू किया गया.
Published : July 18, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 1:11 PM IST
कोटा : कोचिंग सिटी कोटा के रिहायशी इलाकों में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दो अलग-अलग जगहों पर खतरनाक वन्यजीव आबादी क्षेत्र में घुस आए. पहली घटना में जहां एक हॉस्टल की मेस (रसोई) में 4 फीट लंबा मगरमच्छ दाखिल हो गया, वहीं दूसरी घटना में एक कार के नीचे करीब 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर (इंडियन रॉक पाइथन) दिखाई दिया. गनीमत रही कि वन विभाग और रेस्क्यू टीमों ने समय रहते दोनों जीवों को सुरक्षित पकड़कर चंबल नदी और जंगल में छोड़ दिया.
वन विभाग में क्रोकोडाइल का रेस्क्यू करने वाले वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बोरखेड़ा स्थित कोरल पार्क कोचिंग एरिया में शुक्रवार को एक हॉस्टल में 4 फीट लंबा क्रोकोडाइल प्रवेश कर गया था. यह क्रोकोडाइल हॉस्टल के मेस में ही पहुंच गया था. रसोई में खाना बना रहे कर्मचारियों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, वहां अफरा-तफरी मच गई. यह पूरी घटना हॉस्टल में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में भी कैद हो गई.
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कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए डंडे की मदद से मगरमच्छ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर निकालने का प्रयास किया. इस दौरान मगरमच्छ कभी किचन की अलमारी के नीचे, कभी गैस चूल्हे के नीचे तो कभी सीढ़ियों के पास मुंह खोलकर बैठ गया. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह मगरमच्छ संभवतः पास के ही एक नाले के रास्ते हॉस्टल तक पहुंचा था. सूचना मिलने पर नगर निगम के रेस्क्यूअर रॉकी डेनियल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे चंबल नदी में छोड़ दिया.
कार के नीचे मिला अजगर : वन्यजीव का दूसरा मामला रात करीब 10:30 बजे गोदावरी धाम के सामने अधरशिला के पास स्थित एक कॉलोनी में सामने आया. यहां एक खड़ी कार के नीचे स्थानीय लोगों ने एक विशालकाय अजगर देखा, जिसकी लंबाई करीब साढे 10 फीट थी. रिहायशी इलाके में इतना बड़ा अजगर देखकर कॉलोनी में डर का माहौल बन गया. मामले की जानकारी तुरंत स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को दी गई. उन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया और उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया. गोविंद शर्मा ने बताया कि अजगर शिकार की तलाश में जंगल से भटककर आबादी वाले इलाके में आ गया था. बाद में इस अजगर को चंबल नदी के किनारे लाडपुरा की जंगल में सुरक्षित रिलीज कर दिया गया.
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