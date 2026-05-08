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गढ़मुक्तेश्वर रेंज के तालाब में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप; हापुड़ में वन विभाग ने किया रेस्क्यू, गंगा नदी में छोड़ा

हापुड़ में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू ( Photo credit: ETV Bharat )