गढ़मुक्तेश्वर रेंज के तालाब में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप; हापुड़ में वन विभाग ने किया रेस्क्यू, गंगा नदी में छोड़ा
रेंजर करन सिंह ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर गंगा में छोड़ दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 8:10 PM IST
हापुड़ : जिले के गढ़मुक्तेश्वर रेंज के ग्राम वैट में शुक्रवार को तालाब में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया. मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.
ग्रामीणों के मुताबिक, मध्य गंगा नहर के समीप स्थित तालाब में शुक्रवार को अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया. जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग तालाब के आस-पास जमा हो गये. तालाब के पास लोगों की आवाजाही होने के कारण हादसे की आशंका बढ़ गई थी. सूचना फैलते ही आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी.
सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर रेंज की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तालाब के चारों ओर घेराबंदी कर जाल डाला और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. वन विभाग की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही. रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को गंगा नदी बृजघाट में सुरक्षित छोड़ दिया गया है.
रेंजर करन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल टीम भेजी गई थी. मगरमच्छ पूरी तरह स्वस्थ मिला, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर गंगा में छोड़ दिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगली जीव दिखाई देने पर खुद पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.
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