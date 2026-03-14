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बरेली में गन्ने के खेत में निकला मगरमच्छ, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा

बहेड़ी रेंजर एसएस चौहान ने बताया कि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है. उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है.

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मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंचे ग्रामीण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 3:28 PM IST

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बरेली: बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ को देखकर खेतों में काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाकर खेतों से बाहर भागने लगे. घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा लोधीपुर नहर पार क्षेत्र की बताई जा रही है. यहां ईंट भट्टे के पास स्थित लालता प्रसाद के गन्ने के खेत में अचानक मगरमच्छ नज़र आया.

वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया: जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस खतरनाक जानवर पर पड़ी, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने बिना देरी किए इसकी सूचना डायल 112 सहित स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी.

वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा. (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. मगरमच्छ को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वह काफी बड़ा और आक्रामक था.

घंटों चला सर्च ऑपरेशन: करीब कई घंटे तक चले अभियान और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को जाल में फंसाकर काबू कर लिया. वन विभाग की टीम मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वहां से ले गई. इसके बाद ही डरे हुए ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य हुई. हालांकि, इस घटना के कारण पूरे इलाके में काफी देर तक दहशत और असुरक्षा का माहौल बना रहा.

वन विभाग की टीम ने पकड़ा: बहेड़ी रेंजर एसएस चौहान ने कहा कि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है.अब उसे किसी सुरक्षित प्राकृतिक वास स्थान पर भेजा गया है, ताकि वह आबादी से दूर रहे. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे नहरों के किनारे खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की.

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Last Updated : March 14, 2026 at 3:28 PM IST

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