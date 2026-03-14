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बरेली में गन्ने के खेत में निकला मगरमच्छ, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा

मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंचे ग्रामीण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ को देखकर खेतों में काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाकर खेतों से बाहर भागने लगे. घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा लोधीपुर नहर पार क्षेत्र की बताई जा रही है. यहां ईंट भट्टे के पास स्थित लालता प्रसाद के गन्ने के खेत में अचानक मगरमच्छ नज़र आया. वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया: जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस खतरनाक जानवर पर पड़ी, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने बिना देरी किए इसकी सूचना डायल 112 सहित स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा. (Video Credit: ETV Bharat)