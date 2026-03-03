ETV Bharat / state

कॉर्बेट रामगंगा का खौफनाक 'शिकारी', पल भर में मगरमच्छ ने पकड़ा काकड़, वीडियो में कैद हुई तेजी

मगरमच्छ ने काकड़ का किया शिकार ( Photo-Corbett Administration )