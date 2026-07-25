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UP के गांवों में मगरमच्छ की 'घुसपैठ' से दहशत; वन विभाग ने जारी की यह चेतावनी

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बरसात के समय में नदी, नाला, नहर या तालाब में न जाए.

UP के गांवों में मगरमच्छ की 'घुसपैठ' से दहशत.
UP के गांवों में मगरमच्छ की 'घुसपैठ' से दहशत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 12:02 PM IST

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लखीमपुर खीरी/बहराइच: बारिश से उफनाई नदियों के बीच अब तक कई जिलों में आबादी वाले एरिया में मगरमच्छ घुसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लखीमपुर खीरी जिले में दक्षिण निघासन वन रेंज के नौगवां गांव में एक मगरमच्छ घुस आया. वन विभाग की टीम में इसे रेस्क्यू किया. वहीं, बहराइच के आबादी वाले एरिया में भी मगरमच्छ घुसने से दहशत फैल गई. इन घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने चेतावनी भी जारी की है.

पहले जानें लखीमपुर खीरी की घटना: बरसात के मौसम में जिले की शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ सहित अन्य जलीय जीव अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. दक्षिण निघासन वन रेंज में नौगवां गांव में 22 जुलाई को हड़कंप मच गया.

गांव निवासी दीपक शर्मा के घर में उस समय हंगामा हो गया, जब परिवार के लोगों को घर के अंदर किसी भारी जीव की आहट सुनाई दी. टॉर्च की रोशनी में देखा गया तो वह एक विशालकाय मगरमच्छ था, जो चारपाई के नीचे बैठा था. यह नजारा देखकर परिवार के सदस्य घबरा गए और शोर मचाने लगे.

लखीमपुर खीरी में दिखा मगरमच्छ. (Video Credit: ETV Bharat)

आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए मगरमच्छ पर नजर बनाए रखी और उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया. तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई. दक्षिण निघासन वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया.

इसके बाद खमरिया क्षेत्र स्थित शारदा नदी में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. वन विभाग की तत्परता के चलते किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा. दो दिन पहले भी रकेहटी गांव में भी एक मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

वहीं, एक अन्य वीडियो में शारदा नदी के तेज बहाव में एक बड़े मगरमच्छ को तैरते हुए देखा गया, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई है. लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने नदी किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगवाने शुरू कर दिए हैं.

दक्षिण निघासन वन रेंज के रेंजर मोहम्मद मोबीन आरिफ ने बताया कि बरसात के दौरान जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ और अन्य वन्यजीव भोजन तथा सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं.

कहीं मगरमच्छ या कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो लोग घबराएं नहीं, उसे पकड़ने या छेड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें. तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि हमारी टीम सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ सके.

बहराइच में मगरमच्छ का रेस्क्यू.
बहराइच में मगरमच्छ का रेस्क्यू. (Photo Credit: ETV Bharat)

बहराइच में मगरमच्छ की दहशत: खैरीघाट थाना क्षेत्र के बेलामकन गांव में करीब 10 फीट का मगरमच्छ पहुंच गया. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई तो सभी दहशत में आ गए. वहीं, मगरमच्छ गांव के पास स्थित एक कुएं में गिर गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाला. बाद में उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया.

वन क्षेत्राधिकारी पीयूष गुप्ता ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया. उसे सुरक्षित कतर्नियाघाट वन जीव प्रभाग के महादेवा ताल में छोड़ दिया गया है.

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बरसात के समय में नदी, नाला, नहर या तालाब में न जाए, क्योंकि जलीय जीव पानी में बहकर कही भी आ सकते हैं.

इससे पहले 17 जुलाई 2026 को 12 वर्षीय मासूम को मगरमच्छ ने निवाला बना लिया था. जनपद के बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी ग्राम के रहने वाले 12 वर्षीय सुनील सिंह पुत्र स्वर्गीय बछराज अपने चाचा विजय राज सिंह के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया था.

जब वह खेत के बगल में स्थित घाघरा नदी में अपना मुंह हाथ धुलने लगा, इसी दौरान पहले से नदी में मौजूद मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़े में दबा लिया और नदी में खींच ले गया. मासूम ने शोर मचाना शुरू किया पास में मौजूद चाचा व अन्य लोगों ने मगरमच्छ पर लाठी डंडे और ईंट से हमला भी किया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए.

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