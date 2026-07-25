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UP के गांवों में मगरमच्छ की 'घुसपैठ' से दहशत; वन विभाग ने जारी की यह चेतावनी

UP के गांवों में मगरमच्छ की 'घुसपैठ' से दहशत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी/बहराइच: बारिश से उफनाई नदियों के बीच अब तक कई जिलों में आबादी वाले एरिया में मगरमच्छ घुसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लखीमपुर खीरी जिले में दक्षिण निघासन वन रेंज के नौगवां गांव में एक मगरमच्छ घुस आया. वन विभाग की टीम में इसे रेस्क्यू किया. वहीं, बहराइच के आबादी वाले एरिया में भी मगरमच्छ घुसने से दहशत फैल गई. इन घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने चेतावनी भी जारी की है. पहले जानें लखीमपुर खीरी की घटना: बरसात के मौसम में जिले की शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ सहित अन्य जलीय जीव अपने प्राकृतिक आवास से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं. इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. दक्षिण निघासन वन रेंज में नौगवां गांव में 22 जुलाई को हड़कंप मच गया. गांव निवासी दीपक शर्मा के घर में उस समय हंगामा हो गया, जब परिवार के लोगों को घर के अंदर किसी भारी जीव की आहट सुनाई दी. टॉर्च की रोशनी में देखा गया तो वह एक विशालकाय मगरमच्छ था, जो चारपाई के नीचे बैठा था. यह नजारा देखकर परिवार के सदस्य घबरा गए और शोर मचाने लगे. लखीमपुर खीरी में दिखा मगरमच्छ. (Video Credit: ETV Bharat) आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए मगरमच्छ पर नजर बनाए रखी और उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया. तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई. दक्षिण निघासन वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद खमरिया क्षेत्र स्थित शारदा नदी में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. वन विभाग की तत्परता के चलते किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा. दो दिन पहले भी रकेहटी गांव में भी एक मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वहीं, एक अन्य वीडियो में शारदा नदी के तेज बहाव में एक बड़े मगरमच्छ को तैरते हुए देखा गया, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई है. लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने नदी किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगवाने शुरू कर दिए हैं.