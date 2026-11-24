कुशीनगर के घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, बगल में चल रहा था शादी समारोह; वन विभाग ने किया रेस्क्यू
हैरानी की बात यह रही कि घर के बगल में शादी समारोह चल रहा था. मगरमच्छ घर के अंदर नल के पास बैठा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:32 PM IST
कुशीनगर: जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पड़रहवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घर में घुस गया. हैरानी की बात यह रही कि घर के बगल में शादी समारोह चल रहा था. मगरमच्छ घर के अंदर नल के पास बैठा था. अचानक मगरमच्छ को देखकर परिजनों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया.
पूरा मामला कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पड़रहवा गांव का है. देर रात अक्षयरबर भारती के घर में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया. मगरमच्छ घर के अंदर नल के पास बैठा हुआ था.
वहीं, घर के बगल में शादी समारोह चल रहा था. ऐसे में घर के अंदर मगरमच्छ की मौजूदगी की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग दहशत में आ गए और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू किया. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
बताया जा रहा है कि नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों में जंगली जीवों की आवाजाही लगातार बढ़ती चिंता का विषय बनी हुई है. मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में पहुंचने की इस घटना ने ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वन क्षेत्राधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ का सफल और सुरक्षित रेस्क्यू करके नारायणी नदी में छोड़ दिया गया है. लोगों से यह अपील है कि सावधानी बरतें.
फिलहाल, मगरमच्छ के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. लेकिन नारायणी नदी के आसपास बसे गांवों में जंगली जीवों की लगातार दस्तक ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.
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