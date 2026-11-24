ETV Bharat / state

कुशीनगर के घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, बगल में चल रहा था शादी समारोह; वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कुशीनगर के घर में घुसा विशालकाय मगरमच्छ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पड़रहवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घर में घुस गया. हैरानी की बात यह रही कि घर के बगल में शादी समारोह चल रहा था. मगरमच्छ घर के अंदर नल के पास बैठा था. अचानक मगरमच्छ को देखकर परिजनों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

पूरा मामला कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पड़रहवा गांव का है. देर रात अक्षयरबर भारती के घर में अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया. मगरमच्छ घर के अंदर नल के पास बैठा हुआ था.