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खेत में घुसा मगरमच्छ, गांव वालों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

खेत में घुसा मगरमच्छ, गांव वालों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

crocodile rescue in korba
खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 7:17 AM IST

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कोरबा: करतला वन मंडल के तरदा इलाके में मगरमच्छ के घुस आने से गांववालों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ एक खेत में घुसा हुआ था. आनन-फानन में लोगों ने गांव के करीब मगरमच्छ के पहुंचने की सूचना वन विभाग की टीम को दी. जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची. करतला वन मंडल के कर्मचारियों ने सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया. वन विभाग का कहना है कि हसदेव नदी से ये मगरमच्छ यहां पहुंचा है. मगरमच्छ काफी छोटा है लिहाजा ये शक जताया जा रहा है कि मगरमच्छ का परिवार भी आस-पास ही हो सकता है. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है.


छोटे मगरमच्छ को देखने के लिए जुटी भीड़

खेत में मगरमच्छ निकलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. वन विभाग की टीम ने लोगों को बताया कि वो मगरमच्छ से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से वन विभाग की निगरानी में प्राकृतिक आवास में छोड़ने की कार्रवाई पूरी की गई. रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ की लंबाई साढ़े 4 फीट और वजन करीब 12 से 15 किलो है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बरसात में नदियों में पानी उफान पर है, लिहाजा यह मगरमच्छ नदी में बहकर खेत की ओर पहुंचा होगा.

खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)
crocodile rescue in korba
खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)

हसदेव नदी से बहकर ये मगरमच्छ यहां पहुंचा है. संभव है मगरमच्छ परिवार के दूसरे सदस्य भी आस-पास ही हों. हमने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है: अक्ष पलक ऋषि, रेंजर, करतला वन मंडल



ग्रामीण को दी गई है समझाइए

करतला वन मंडल के रेंजर पलक ऋषि ने बताया कि मगरमच्छ संभवत: हसदेव नदी में बहकर गांव तक पहुंचा है. मगरमच्छ छोटा है, इसलिए इसके पूरे परिवार की भी आस-पास होने की संभावना है. ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि वह नदी के आसपास ना जाएं, किसी भी तरह के मूवमेंट या मगरमच्छ के देखे जाने पर तुरंत इसकी सूचना अपने विभाग को दें.

crocodile rescue in korba
खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)
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खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)
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खेत में घुसा मगरमच्छ (ETV Bharat)

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