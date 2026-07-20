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आधी रात को भैंस का शिकार करने गांव में घुसा मगरमच्छ, फिर कुत्तों के झुंड ने किया ये काम और..

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के गंडक तटवर्ती इलाके में देर रात एक मगरमच्छ ने गांव में घुसकर दहशत फैला दी. मगरमच्छ भैंस का शिकार करने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों की हिम्मत और कुत्तों की भौंकने की आवाज ने उसे पकड़वा दिया. हैरानी की बात ये रही कि रातभर फोन करने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे. 8 घंटे बाद CO के हस्तक्षेप के बाद टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया.

गांव में घुसा विशालकाय मगरमच्छ: यह घटना मलाही थाना क्षेत्र के गंडक तटवर्ती चटिया बड़हरवा पंचायत के वार्ड नंबर 03 की है. रात करीब 1 बजे गांव के लोग कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर जाग गए. बाहर जाकर देखा तो एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुस आया था और एक भैंस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था.

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भैंस का शिकार करने की कोशिश: मगरमच्छ को देखकर गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन ग्रामीण डरे नहीं. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए लाठी-डंडे और रस्सी के सहारे मगरमच्छ को घेर लिया. कुत्ते भी लगातार उसे घेरे हुए थे. इसी दौरान ग्रामीणों ने रस्सी से मगरमच्छ को बांध दिया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके.

"रात में कुत्ता बहुत भौंक रहा था. बाहर निकले तो देखे मगरमच्छ भैंस को पकड़ने आया है. हम लोगों ने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया. अगर देर करते तो कोई बड़ी घटना हो जाती."- संजय कुमार, ग्रामीण

सूचना पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम: मगरमच्छ को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पंचायत मुखिया को सूचना दी. मुखिया भी रातभर वन विभाग के अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा. सुबह होते-होते ग्रामीण परेशान हो गए. आखिरकार अरेराज के CO को सूचना दी गई. CO के निर्देश के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने करीब 8 घंटे बाद मगरमच्छ को ग्रामीणों से मुक्त कराकर रेस्क्यू किया.