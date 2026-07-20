आधी रात को भैंस का शिकार करने गांव में घुसा मगरमच्छ, फिर कुत्तों के झुंड ने किया ये काम और..
मोतिहारी के चटिया बड़हरवा में आधी रात को एक विशालकाय मगरमच्छ घुस गया. वन विभाग की टीम 8 घंटे देर से पहुंची. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 20, 2026 at 1:40 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के गंडक तटवर्ती इलाके में देर रात एक मगरमच्छ ने गांव में घुसकर दहशत फैला दी. मगरमच्छ भैंस का शिकार करने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों की हिम्मत और कुत्तों की भौंकने की आवाज ने उसे पकड़वा दिया. हैरानी की बात ये रही कि रातभर फोन करने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे. 8 घंटे बाद CO के हस्तक्षेप के बाद टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया.
गांव में घुसा विशालकाय मगरमच्छ: यह घटना मलाही थाना क्षेत्र के गंडक तटवर्ती चटिया बड़हरवा पंचायत के वार्ड नंबर 03 की है. रात करीब 1 बजे गांव के लोग कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर जाग गए. बाहर जाकर देखा तो एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुस आया था और एक भैंस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था.
भैंस का शिकार करने की कोशिश: मगरमच्छ को देखकर गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन ग्रामीण डरे नहीं. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए लाठी-डंडे और रस्सी के सहारे मगरमच्छ को घेर लिया. कुत्ते भी लगातार उसे घेरे हुए थे. इसी दौरान ग्रामीणों ने रस्सी से मगरमच्छ को बांध दिया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके.
"रात में कुत्ता बहुत भौंक रहा था. बाहर निकले तो देखे मगरमच्छ भैंस को पकड़ने आया है. हम लोगों ने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया. अगर देर करते तो कोई बड़ी घटना हो जाती."- संजय कुमार, ग्रामीण
सूचना पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम: मगरमच्छ को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पंचायत मुखिया को सूचना दी. मुखिया भी रातभर वन विभाग के अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा. सुबह होते-होते ग्रामीण परेशान हो गए. आखिरकार अरेराज के CO को सूचना दी गई. CO के निर्देश के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने करीब 8 घंटे बाद मगरमच्छ को ग्रामीणों से मुक्त कराकर रेस्क्यू किया.
"हमें सूचना मिली थी कि चटिया में मगरमच्छ आ गया है. हमारी टीम ने आकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया है. अब इसे गंडक नदी के किनारे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा."- पतंजलि कुमार चौधरी,वन विभाग अधिकारी
रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू: ग्रामीणों ने वन विभाग की लेट-लतीफी पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि अगर रात में ही टीम आ जाती तो उन्हें इतनी देर तक मगरमच्छ की निगरानी नहीं करनी पड़ती. पंचायत मुखिया अरबिंद कुमार ने बताया कि रात को टीम नहीं आई. मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए सुबह टीम पहुंची.
"वन विभाग को रात 1 बजे से फोन कर रहे थे. कोई उठाया ही नहीं. CO साहब के कहने पर सुबह टीम आई. वन विभाग को ऐसी स्थिति के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए."- अरबिंद कुमार,पंचायत मुखिया
विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात और बाढ़ के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ अक्सर तटवर्ती गांवों में आ जाते हैं. ऐसे में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पहले से अलर्ट रहना चाहिए. फिलहाल मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन सवाल ये है कि वन विभाग की सुस्ती के कारण अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन को चाहिए कि तटवर्ती इलाकों में वन्यजीवों से बचाव के लिए ठोस व्यवस्था की जाए.
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