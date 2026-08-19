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बेटे के सामने पिता को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ; मवेशी चराकर लौटते समय किया हमला, सर्च ऑपरेशन जारी

वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि टीम स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:52 PM IST

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लखीमपुर-खीरी : जिले के उत्तर निघासन रेंज के जौरहा नदी के किनारे मवेशी चराने गए एक किसान को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया. किसान अपने मवेशियों को नदी के दूसरे किनारे से वापस लाने के लिए पानी में उतरा था. इसी दौरान पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया. घटना के दौरान किसान का बेटा भी मौके पर मौजूद था. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

मौके पर मौजूद ग्रामीण व अधिकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, घटना उत्तर निघासन रेंज के बेलरायां वन रेंज के अंतर्गत मांझा गांव की बताई जा रही है. परिजनों के मुताबिक, रमेश सिंह बुधवार को जौरहा नदी के किनारे अपने मवेशियों को चरा रहे थे. चरते-चरते कुछ मवेशी नदी पार कर दूसरी तरफ चले गए. उन्हें वापस लाने के लिए रमेश सिंह नदी पार करने लगे. वह नदी के पानी में पहुंचे ही थे कि अचानक पानी में छुपे मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया.

परिजनों के मुताबिक, मगरमच्छ किसान को पानी के भीतर खींच ले गया. बेटे और आस-पास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी के किनारे पहुंच गए. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी.

सूचना मिलते ही वन विभाग और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से नदी में किसान की तलाश शुरू कराई गई. नदी का बहाव तेज होने और पानी अधिक होने के कारण सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें सामने आ रही हैं.


क्षेत्रीय लेखपाल श्याम नंदन मिश्रा ने बताया कि परिजनों के अनुसार, रमेश सिंह अपने मवेशियों को वापस लाने के लिए नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान मगरमच्छ द्वारा उन्हें पानी में खींच ले जाने की बात सामने आई है. प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और तलाश जारी है.

उत्तर निघासन रेंज के बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इन दिनों मगरमच्छों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि किसान को मगरमच्छ द्वारा खींच ले जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. टीम स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.


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