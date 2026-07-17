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12 साल के मासूम को जिंदा चबा गया मगरमच्छ, नदी में हाथ धोते वक्त अचानक बोला हमला

बहराइच: जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर धान रोपाई के दौरान नदी पर हाथ धुलने गए मासूम को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया. इसके बाद वह बच्चे को जिंदा खा गया. ग्रामीणों ने बचाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी जान न बच सकी. देर रात मासूम का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी ग्राम के रहने वाले 12 वर्षीय सुनील सिंह चाचा विजय राज सिंह के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया हुआ था. इसी दौरान वह खेत के बगल में स्थित घाघरा नदी में अपना मुंह हाथ धुलने लगा इसी दौरान पहले से नदी में मौजूद मगरमच्छ ने उसके पर अपने जबड़े में दबा लिया और नदी में खींच ले गया, जिससे मासूम ने शोर मचाना शुरू किया पास में मौजूद चाचा व अन्य लोगों ने मगरमच्छ पर लाठी डंडे व ईट से भी हमला किया मगर उसे बचा न सके. मगरमच्छ ने सुनील के एक पैर व पेट का कुछ हिस्सा खा लिया.

इस बारे में थाना अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ मौर्य ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंच गए थे. मगरमच्छ ने सुनील के दाएं पैर के घुटने के नीचे का अंग खा लिया है. वहीं, पेट का भी कुछ हिस्सा गायब है.