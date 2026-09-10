ETV Bharat / state

आगरा में तालाब से पकड़ा गया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला कर मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया.

तालाब से पकड़ा गया मगरमच्छ
तालाब से पकड़ा गया मगरमच्छ (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: जनपद के मुकुंदीपुरा गांव स्थित तालाब से वन विभाग ने बुधवार को रेस्क्यू अभियान चला कर एक मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया, रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को ले जाकर चंबल नदी में छोड़ दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी राकेश कुमार ने बताया कि 17 दिन पहले ग्रामीणों ने बाह के मुकुंदीपुरा गांव स्थित तालाब में एक मगरमच्छ देखा था. जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों ने इसकी सुचना तत्काल वन विभाग को दी. सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और प्रारंभिक पड़ताल के बाद 24 अगस्त को रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

रेस्क्यू कर मगरमच्छ को चंबल में छोड़ा गया (VIDEO Credit : ETV Bharat)

वन विभाग की टीम ने तालाब के आसपास निगरानी बढ़ाई. मगरमच्छ के संभावित ठिकानों को चिह्नित कर बाहर निकलने की इंतजार करने लगी और आखिरकार कई दिनों के बाद बुधवार को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को तालाब से सुरक्षित पकड़ लिया.

इस दौरान ग्रामीणों की बड़ी भीड़ मौके पर जमा हो गई. क्योंकि, मगरमच्छ की मौजूदगी से तालाब के आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल था. कई लोगों का कहना था कि रात के समय मगरमच्छ ग्रामीणों की चारपाई तक पहुंच जाता है. रेस्क्यू अभियान और मगरमच्छ के सुरक्षित पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

ये भी पढ़ें: बेटे के सामने पिता को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ; मवेशी चराकर लौटते समय किया हमला, सर्च ऑपरेशन जारी

ये भी पढ़ें: स्नेक गर्ल को सांप ने डसा, फिर भी नहीं डिगा हौसला, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, फिर खुद बाइक चलाकर पहुंची अस्पताल

TAGGED:

AGRA NEWS
CROCODILE CAUGHT IN AGRA
FOREST DEPARTMENT CAUGHT CROCODILE
CROCODILE RESCUE FROM MUKUNDIPURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.