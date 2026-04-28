घाघरा नदी किनारे खेल रहे बच्चे पर मगरमच्छ का हमला; शोर सुनने पर ग्रामीणों ने बचाया, अस्पताल में भर्ती
डीएफओ बहराइच सुन्दरेशा ने बताया कि बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 10:38 PM IST
बहराइच : थाना बौंडी इलाके के कायमपुर गांव में घाघरा नदी किनारे खेल रहे एक बच्चे (12) पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. बच्चे की चीख पुकार सुनकर आस-पास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों के शोर मचाने पर मगरमच्छ बच्चे को छोड़कर नदी में लौट गया. घायल बच्चे को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया.
डीएफओ बहराइच सुन्दरेशा ने बताया कि मगरमच्छ के हमले की जानकारी मिली है. 12 वर्षीय शिव प्रसाद जो हमले में घायल हुआ था, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. परिजनों को पांच हजार रुपये की सहायता धनराशि दी गई है.
पिता के मुताबिक, घटना थाना बौंडी इलाके के कायमपुर गांव की है. गांव निवासी शिव प्रसाद (12) अपने दोस्तों के साथ घाघरा नदी के पास खेल रहा था, तभी अचानक पानी से निकले एक मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर दिया. मगरमच्छ ने बच्चे का पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया. मगरमच्छ बच्चे को गहरे पानी की ओर खींचने ही वाला था कि उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े.
ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मगरमच्छ पर धावा बोल दिया. शोर शराबे से मगरमच्छ वापस नदी में चला गया. मगरमच्छ के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों की मदद से बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. बच्चा नदी में नहाने के लिये गया था. घटना के बाद से गांवों में दहशत का माहौल है.
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