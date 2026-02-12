खेतों में मगरमच्छ दिखने से दहशत; दो गायों पर किया हमला, वन विभाग की टीम पहुंची
फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि काली नदी से मगरमच्छ निकला था. ढूंढने के लिए 12 लोगों की टीम गठित की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 9:21 PM IST
हापुड़: खेतों में अचानक मगरमच्छ नजर आने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखकर शोर मचा दिया. मगरमच्छ ने वहां मौजूद दो गायों पर हमला कर दिया. ग्रामीणों ने हिम्मत कर मगरमच्छ से किसी तरह गायों को छुड़ाया. ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग की टीम को दी.
12 सदस्यीय टीम का गठन: वन विभाग की टीम के पहुंचने पर मगरमच्छ खेतों में छिप गया. वन विभाग की टीम मगरमच्छ की तलाश कर रही है. अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन थम गया. फॉरेस्ट रेंजर ने 12 सदस्यीय टीम का गठन किया है. सुबह मेरठ या मथुरा से मगरमच्छ का पकड़ने के लिए टीम पहुंचेगी.
दो गायों को ग्रामीणों ने बचाया: फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव छपकोली में किसानों को खेत में काम करते हुए एक मगरमच्छ नजर आया था. ग्रामीण शोर मचाया और गांव की ओर भागे. जब ग्रामीण एकाली नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने दो गायों को दबोच रखा था. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ से गायों को छुड़ाया और वन विभाग को गांव में मगरमच्छ होने की सूचना दी.
अंधेरे का कारण सर्च ऑपरेशन रुका: सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन जब तक मगरमच्छ काली नदी की तरफ भाग गया. वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला. अंधेरा होने के कारण वन विभाग की टीम मगरमच्छ का उसको ढूंढ नहीं पाई. फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि मगरमच्छ की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है.
12 लोगों की टीम गठित की गई है. काली नदी से मगरमच्छ बाहर निकल आया है. मगरमच्छ की तलाश की जा रही है. सुबह मथुरा या मेरठ से रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच जाएगी. मगरमच्छ का पकड़ लिया जाएगा.
