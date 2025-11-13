ETV Bharat / state

गर्ल्स कॉलेज में अजगर से मचा हड़कंप तो सड़क पर टहलता नजर आया क्रोकोडाइल

मगरमच्छ और अजगर का आतंक ( फोटो सोर्स - रेस्क्यू टीम )

कोटा : बुधवार को शहर के दो अलग-अलग हिस्सों में एक अजगर और एक मगरमच्छ की मौजूदगी देखी गई. एक ओर जहां पर गर्ल्स कॉलेज में अजगर की मौजूदगी सामने आई है. दूसरी तरफ क्रोकोडाइल भी सड़क पर चहल कदमी करता नजर आया. दोनों का रेस्क्यू भी अलग-अलग टीमों ने किया है. फॉरेस्ट विभाग की क्रोकोडाइल रेस्क्यू टीम के प्रभारी वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि बुधवार देर रात को उन्हें थेकड़ा अंडरपास के नजदीक क्रोकोडाइल होने की सूचना मिली थी. यह मगरमच्छ नहर से निकलकर सड़क को क्रॉस करता हुआ तीरंदाजी की एकेडमी तक पहुंच गया था. जिसके बाद वे टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, यहां पर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस 7 फीट लंबे मगरमच्छ को काबू में किया गया. उन्होंने बताया कि इसका वजन भी करीब 60 किलो के आसपास था. अजगर से मचा हड़कंप (वीडियो- रेस्क्यू टीम)