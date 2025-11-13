ETV Bharat / state

गर्ल्स कॉलेज में अजगर से मचा हड़कंप तो सड़क पर टहलता नजर आया क्रोकोडाइल

कोटा में मगरमच्छ और अजगर की मौजूदगी से लोगों में अफरा-तफरी.

मगरमच्छ और अजगर का आतंक
मगरमच्छ और अजगर का आतंक (फोटो सोर्स - रेस्क्यू टीम)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
कोटा : बुधवार को शहर के दो अलग-अलग हिस्सों में एक अजगर और एक मगरमच्छ की मौजूदगी देखी गई. एक ओर जहां पर गर्ल्स कॉलेज में अजगर की मौजूदगी सामने आई है. दूसरी तरफ क्रोकोडाइल भी सड़क पर चहल कदमी करता नजर आया. दोनों का रेस्क्यू भी अलग-अलग टीमों ने किया है.

फॉरेस्ट विभाग की क्रोकोडाइल रेस्क्यू टीम के प्रभारी वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि बुधवार देर रात को उन्हें थेकड़ा अंडरपास के नजदीक क्रोकोडाइल होने की सूचना मिली थी. यह मगरमच्छ नहर से निकलकर सड़क को क्रॉस करता हुआ तीरंदाजी की एकेडमी तक पहुंच गया था. जिसके बाद वे टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, यहां पर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस 7 फीट लंबे मगरमच्छ को काबू में किया गया. उन्होंने बताया कि इसका वजन भी करीब 60 किलो के आसपास था.

अजगर से मचा हड़कंप (वीडियो- रेस्क्यू टीम)

हाड़ा का कहना है कि रेंजर इंद्रेश कुमार यादव को सूचना देकर इसे चंबल नदी में रिलीज कर दिया गया है. हाड़ा ने बताया कि इस स्पोर्ट्स अकादमी में सुबह और शाम के समय बच्चे खेलने के लिए पहुंचते हैं ऐसे में उन्हें भी खतरा था. हाड़ा ने बताया कि इसी तरह से वे कोरल पार्क एरिया में भी क्रोकोडाइल का रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन वह सड़क के नजदीक से गहरे नाले में कूद गया, इसके बाद उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका.

कॉलेज में अजगर ने मचाया हड़कंप : दूसरी घटना डीसीएम रोड विज्ञान नगर स्थित महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में हुई, जहां 9 फीट लंबा अजगर नजर आया. कॉलेज परिसर के हरियाली वाले एरिया में यह अजगर बुधवार को नजर आया, जिससे छात्राओं और टीचर्स में हड़कंप मच गया. स्नेक कैचर रॉकी डेनियल और अंकित कुमार ने सावधानी से अजगर को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू किया और बाद में उसे जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया. यह अजगर कॉलेज परिसर की गार्डन से निकलकर बिल्डिंग की तरफ आ रहा था.

