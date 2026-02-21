ETV Bharat / state

क्रोएशिया पीएम ने किया ताज का दीदार, देखने जाएंगे आगरा किला, बंद रहेंगी टिकट विंडो

उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया

आगरा में क्रोएशिया पीएम का स्वागत
आगरा में क्रोएशिया पीएम का स्वागत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ शनिवार दोपहर, ताजमहल का दीदार किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चीफ सेक्रेट्री एसपी गोयल ने पीएम को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

क्रोएशिया पीएम के दौरे को लेकर शनिवार को ताजमहल और आगरा किले में पर्यटकों के लिए 2-2 घंटे की 'नो एंट्री' रही, प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक के पहुंचने से 45 मिनट पहले ही पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी गई थी. ताजमहल में 2 घंटे का समय बिताने के बाद, पीएम लंच के लिए होटल पहुंचे हैं, कुछ देर बाद आगरा किला देखने जाएंगे, फिर दिल्ली लौट जाएंगे.

क्रोएशिया पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक की ताजमहल व आगरा किला विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम पूरी तैयारी की थी. जबकि क्रोएशिया की एडवांस टीम आगरा में मौजूद थी. आंद्रेज प्लेनकोविक शनिवार दोपहर दिल्ली से आगरा पहुंचे. इस दौरान फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा कट पर उनका स्वागत किया गया.

इसके बाद पीएम का काफिला ताजमहल के पास स्थित पांच सितारा होटल पहुंचा. जहां से कुछ देर बाद पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल देखने के लिए वीवीआईपी पूर्वी गेट पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे तक ताजमहल का दीदार किया. कुछ देर बाद आगरा किला देखने जाएंगे.

एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने बताया कि क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक की विजिट को लेकर ताजमहल और आगरा किला शनिवार को दो-दो घंटे यानी दोपहर 12 :40 बजे से दोपहर 2:40 बजे तक और आगरा किला में दोपहर 1:30 बजे शाम से करीब 5:30 बजे तक के लिए बंद रखा गया है. इस दौरान किला और ताजमहल दोनों की टिकट विंडो बंद रहेंगी.

ये भी पढ़ें: क्रोएशिया के PM आज निहारेंगे ताजमहल; पर्यटकों की इस समय 'नो एंट्री

ये भी पढ़ें: ताजमहल क्षेत्र में गंदगी; सफाई एजेंसी पर तीन लाख रुपये जुर्माना, आगरा नगर निगम ने दी वॉर्निंग

TAGGED:

CROATIA PM VISIT TAJ MAHAL
TAJ MAHAL CLOSED FOR TOURISTS TODAY
CROATIAN PM ANDREJ PLENKOVIC
ANDREJ PLENKOVIC VISIT AGRA FORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.