क्रोएशिया पीएम ने किया ताज का दीदार, देखने जाएंगे आगरा किला, बंद रहेंगी टिकट विंडो

आगरा: रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ शनिवार दोपहर, ताजमहल का दीदार किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चीफ सेक्रेट्री एसपी गोयल ने पीएम को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

क्रोएशिया पीएम के दौरे को लेकर शनिवार को ताजमहल और आगरा किले में पर्यटकों के लिए 2-2 घंटे की 'नो एंट्री' रही, प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक के पहुंचने से 45 मिनट पहले ही पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी गई थी. ताजमहल में 2 घंटे का समय बिताने के बाद, पीएम लंच के लिए होटल पहुंचे हैं, कुछ देर बाद आगरा किला देखने जाएंगे, फिर दिल्ली लौट जाएंगे.

क्रोएशिया पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक की ताजमहल व आगरा किला विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम पूरी तैयारी की थी. जबकि क्रोएशिया की एडवांस टीम आगरा में मौजूद थी. आंद्रेज प्लेनकोविक शनिवार दोपहर दिल्ली से आगरा पहुंचे. इस दौरान फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा कट पर उनका स्वागत किया गया.