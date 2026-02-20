क्रोएशिया के PM शनिवार को निहारेंगे ताज; किले में पर्यटकों की इस समय 'नो एंट्री, जानिए कब
ताजमहल और आगरा किला शनिवार को दो-दो घंटे पर्यटकों के लिए रहेगा बंद, साथ में टिकट विंडो भी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 4:19 PM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किले में शनिवार को पर्यटकों की 2-2 घंटे की 'नो एंट्री' रहेगी. रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक कल दोपहर में ताजमहल और आगरा किला देखने जाएंगे. उनके पहुंचने से 45 मिनट पहले पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी. दोनों स्मारकों में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री करीब 2-2 घंटे का समय बिताएंगे.
इस संबंध में एएसआई आगरा मुख्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद् स्मिता एस. कुमार ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें वीवीआईपी विजिट के दौरान ताजमहल और किले में टिकट बुकिंग विंडो बंद रखने का आदेश दिया है.
वीवीआईपी विजिट के दौरान ताजमल में शनिवार दोपहर 12.40 से दोपहर 2.40 बजे तक और आगरा किले में दोपहर 1.30 बजे शाम से 5.30 बजे तक पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी, ताकि वीवीआईपी विजिट से एक घंटा पहले ताजहल और किले को खाली कराया जा सके.
क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक की ताजमहल और आगरा किला विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम एलर्ट पर है, साथ ही क्रोएशिया की टीम ने भी आगरा किला और ताजमहल का निरीक्षण किया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी शामिल है.
जिला प्रशासन को मिले कार्यक्रम के तहत क्रोएशिया के पीएम शनिवार सुबह करीब नौ बजे नई दिल्ली से रवाना होंगे और यमुना एक्सप्रेस वे आगरा आएंगे. शनिवार दोपहर 12.30 बजे ताजमहल के पास स्थित एक होटल में रुकेंगे.
होटल से करीब दोपहर 1.10 बजे पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक और उनका प्रतिनिधिमंडल ताजमहल देखने के लिए वीवीआईपी पूर्वी गेट पहुंचेगा. करीब डेढ़ घंटे तक ताजमहल का दीदार करने के बाद, दोपहर 2.30 बजे ताजमहल से वापस होटल जाकर लंच करेंगे, फिर 3:30 बजे आगरा किला पहुंचेंगे. शनिवार देर शाम करीब 5.30 बजे तक आगरा किला से निकलेंगे.
इस दौरान ताजमहल व आगरा किला देखने आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इसलिए समय सारणी पर पर्यटक ध्यान रखें.
