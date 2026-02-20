ETV Bharat / state

क्रोएशिया के PM शनिवार को निहारेंगे ताज; किले में पर्यटकों की इस समय 'नो एंट्री, जानिए कब

ताजमहल और आगरा किला शनिवार को दो-दो घंटे पर्यटकों के लिए रहेगा बंद, साथ में टिकट विंडो भी

क्रोएशिया पीएम कल ताज देखेंगे
क्रोएशिया पीएम कल ताज देखेंगे (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किले में शनिवार को पर्यटकों की 2-2 घंटे की 'नो एंट्री' रहेगी. रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक कल दोपहर में ताजमहल और आगरा किला देखने जाएंगे. उनके पहुंचने से 45 मिनट पहले पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी. दोनों स्मारकों में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री करीब 2-2 घंटे का समय बिताएंगे.

मोहब्बत की निशानी ताजमहल
मोहब्बत की निशानी ताजमहल (Photo Credit: ETV Bharat)

इस संबंध में एएसआई आगरा मुख्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद् स्मिता एस. कुमार ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें वीवीआईपी विजिट के दौरान ताजमहल और किले में टिकट बुकिंग विंडो बंद रखने का आदेश दिया है.

वीवीआईपी विजिट के दौरान ताजमल में शनिवार दोपहर 12.40 से दोपहर 2.40 बजे तक और आगरा किले में दोपहर 1.30 बजे शाम से 5.30 बजे तक पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी, ताकि वीवीआईपी विजिट से एक घंटा पहले ताजहल और किले को खाली कराया जा सके.

आगरा किला
आगरा किला (Photo Credit: ETV Bharat)

क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक की ताजमहल और आगरा किला विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम एलर्ट पर है, साथ ही क्रोएशिया की टीम ने भी आगरा किला और ताजमहल का निरीक्षण किया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी शामिल है.
जिला प्रशासन को मिले कार्यक्रम के तहत क्रोएशिया के पीएम शनिवार सुबह करीब नौ बजे नई दिल्ली से रवाना होंगे और यमुना एक्सप्रेस वे आगरा आएंगे. शनिवार दोपहर 12.30 बजे ताजमहल के पास स्थित एक होटल में रुकेंगे.

पर्यटकों की 'नो एंट्री
पर्यटकों की 'नो एंट्री (Photo Credit: ETV Bharat)

होटल से करीब दोपहर 1.10 बजे पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक और उनका प्रतिनिधिमंडल ताजमहल देखने के लिए वीवीआईपी पूर्वी गेट पहुंचेगा. करीब डेढ़ घंटे तक ताजमहल का दीदार करने के बाद, दोपहर 2.30 बजे ताजमहल से वापस होटल जाकर लंच करेंगे, फिर 3:30 बजे आगरा किला पहुंचेंगे. शनिवार देर शाम करीब 5.30 बजे तक आगरा किला से निकलेंगे.
इस दौरान ताजमहल व आगरा किला देखने आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इसलिए समय सारणी पर पर्यटक ध्यान रखें.

क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक
क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक (Photo Credit: ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: ताजमहल क्षेत्र में गंदगी; सफाई एजेंसी पर तीन लाख रुपये जुर्माना, आगरा नगर निगम ने दी वॉर्निंग

ये भी पढ़ें: विश्व धरोहर सप्ताह; ताजमहल का दीदार करेंगे 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी होंगे शामिल

TAGGED:

CROATIA PM VISIT TAJ MAHAL
AGRA FORT CLOSED TO TOURISTS
CROATIAN PM ANDREJ PLENKOVIC
TAJ MAHAL SYMBOL OF LOVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.