एम्स भोपाल का कमाल, दिल में जमे जानलेवा थक्कों की सर्जरी से मरीज को दिया नया जीवन

भोपाल: एम्स भोपाल ने एक बार फिर जटिल चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साबित की है. कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने हृदय में मौजूद जानलेवा थक्कों की जटिल ओपन हार्ट सर्जरी कर एक गंभीर मरीज की जान बचाई. होशंगाबाद निवासी 30 वर्षीय मरीज पिछले छह महीनों से हार्ट अटैक, लकवा और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था. भोपाल एम्स में सफल सर्जरी के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है.

जटिल सर्जरी से मिली नई जिंदगी

बता दें कि होशंगाबाद निवासी 30 वर्षीय मरीज पिछले छह महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. मरीज को पहले हार्ट अटैक आया था, इसके बाद वह लकवे से भी ग्रसित हो गया. करीब 20 दिन पहले उसकी किडनी की धमनी में भी रुकावट आ गई, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई. अलग-अलग स्थानों पर इलाज के बावजूद जब कोई ठोस सुधार नहीं हुआ, तब बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को एम्स भोपाल रेफर किया गया.

AIIMS Bhopal open heart surgery
सर्जरी करने वाली डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)

लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बेक्टोमी से निकाला थक्का

एम्स भोपाल में विस्तृत जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि मरीज के हृदय के बाएं हिस्से (लेफ्ट वेंट्रिकल) में कई बड़े और गतिशील थक्के मौजूद हैं. इन थक्कों के शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचने से स्ट्रोक या मृत्यु का गंभीर खतरा बना हुआ था. इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों ने तुरंत जटिल ओपन हार्ट सर्जरी, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बेक्टोमी कहा जाता है, करने का निर्णय लिया. इस सर्जरी के दौरान हृदय में मौजूद सभी थक्कों को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया.

अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉ. माधवानंद कर ने कहा कि एम्स भोपाल में अब अत्याधुनिक सुविधाओं के कारण जटिल बीमारियों का इलाज यहीं संभव हो पा रहा है. जटिल हार्ट सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू में रखा गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर रही. बाद में उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया. वर्तमान में मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर लौट चुका है.

डा. माधवांकर ने बताया कि यह सर्जरी सीटीवीएस विभाग के प्रमुख डॉ. योगेश निवारिया के नेतृत्व में की गई. टीम में डॉ. एम किशन, डॉ. सुरेंद्र सिंह यादव, डॉ. राहुल शर्मा, डॉ. विक्रम वट्टी और डॉ. आदित्य सिरोही शामिल रहे. जबकि एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. हरीश का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

