एम्स भोपाल का कमाल, दिल में जमे जानलेवा थक्कों की सर्जरी से मरीज को दिया नया जीवन

भोपाल: एम्स भोपाल ने एक बार फिर जटिल चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साबित की है. कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने हृदय में मौजूद जानलेवा थक्कों की जटिल ओपन हार्ट सर्जरी कर एक गंभीर मरीज की जान बचाई. होशंगाबाद निवासी 30 वर्षीय मरीज पिछले छह महीनों से हार्ट अटैक, लकवा और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था. भोपाल एम्स में सफल सर्जरी के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है. जटिल सर्जरी से मिली नई जिंदगी बता दें कि होशंगाबाद निवासी 30 वर्षीय मरीज पिछले छह महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. मरीज को पहले हार्ट अटैक आया था, इसके बाद वह लकवे से भी ग्रसित हो गया. करीब 20 दिन पहले उसकी किडनी की धमनी में भी रुकावट आ गई, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई. अलग-अलग स्थानों पर इलाज के बावजूद जब कोई ठोस सुधार नहीं हुआ, तब बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मरीज को एम्स भोपाल रेफर किया गया. सर्जरी करने वाली डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)