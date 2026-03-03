ETV Bharat / state

अलवर में पहली बार हुआ इस दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन, अगले ही दिन मरीज चलने-फिरने लगा

अलवर में पहली बार दुर्लभ बीमारी का सफल आपरेशन ( Source : ESIC Hospital )

अलवर: प्रदेश के अलवर शहर में अब जटिल एवं दुर्लभ बीमारियों के ऑपरेशन व इलाज संभव होने लगे हैं. शहर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल में पहली बार चिकित्सकों ने दुर्लभ बीमारी सेमिनल वेसिकल सिस्ट का सफल ऑपरेशन किया. यह ऑपरेशन जटिल होने के कारण कई घंटे चला और राहत की बात यह कि मरीज ऑपरेशन के अगले ही दिन स्वस्थ होकर चलने-फिरने लगा. ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. महेश सोनवाल ने बताया कि 42 वर्षीय लालचंद करीब दो साल से असहनीय दर्द से परेशान थे. उन्हें लंबे समय से पेशाब में रुकावट, बार-बार संक्रमण और मल त्याग के समय तेज दर्द होने की परेशानी थी. उन्होंने बताया कि मरीज लालचंद शुरुआत में इस समस्या को सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने जयपुर सहित कई बड़े अस्पतालों में जांच व इलाज कराया. बड़े शहरों में जांच के बाद भी इस बीमारी की असली वजह सामने नहीं आ सकी. बाद में लालचंद ने अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में परामर्श लिया. यहां मरीज की जांच और अल्ट्रासाउंड में पेशाब की थैली और मलाशय के बीच स्थित सेमिनल वेसिकल में पानी से भरी गांठ (सिस्ट) बनने का पता चला. उन्होंने बताया कि यही सिस्ट आसपास की नसों और नलिकाओं पर दबाव बनाकर मरीज की समस्या बढ़ा रही थी. पढ़ें : Jhalawar SRG Hospital : दुर्लभ बीमारी लम्बर हर्निया का सफल ऑपरेशन, पूरे विश्व में अब तक केवल 300 मामले