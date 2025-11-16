ETV Bharat / state

यूपी में हादसों पर लगेगी लगाम; हाईवे पर बनेंगे क्रिटिकल कॉरिडोर, जानिए कैसे करेगा काम

फर्स्ट फेज में खतरनाक सड़कों के हिस्सों को चिन्हित किया गया है. 10-10 किलोमीटर का होगा क्रिटिकल कॉरिडोर.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:33 AM IST

5 Min Read
वाराणसी: देशभर और यूपी में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. ठंड के मौसम में शाम होते-होते सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है और हाईवे और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि खाली सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगती हैं. कोहरे और धुंध के बीच यही फर्राटा भरने वाली गाड़ियां कहीं ना कहीं से हादसों का सबब बन जाती हैं. ऐसे में इन हादसों को रोकना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उन जगहों को प्वाइंट आउट किया जाना, जहां हादसे ज्यादा होते हैं. केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के प्लानिंग के बाद अब यूपी के तमाम शहरों में इस दिशा में काम शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इसकी प्लानिंग भी हो गई है. फर्स्ट फेज में खतरनाक सड़कों के अलग-अलग हिस्सों को चिन्हित भी किया गया है. अब इस पर वे 3 पॉइंट के काम शुरू होने जा रहे हैं, जो हादसों की वजह बनते हैं.

यह प्लान सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि यूपी के लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद समेत अन्य कई बड़े शहरों में भी इस दिशा में काम शुरू हो चुका है. परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस इसकी अलग से प्लानिंग कर रही है. दरअसल, हाईवे पर हादसों की संख्या का बढ़ना आम हो चला है. रफ्तार का कहर और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कहीं ना कहीं से हादसों की बड़ी वजह बनती है. जिसमें कुछ पॉइंट्स को मंत्रालय खुद चिन्हित करते हुए काम कर रहा है.

10-10 किलोमीटर का क्रिटिकल कॉरिडोर: वाराणसी के अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्र का कहना है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर क्रिटिकल कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है. यह कॉरिडोर पूरे देश में बनाना है, जिसमें यूपी के तमाम बड़े शहरों को अभी रखा गया है. जहां हादसा ज्यादा होते हैं. उनको अभी चिन्हित करने के बाद 10-10 किलोमीटर का क्रिटिकल कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है.

इसके लिए अगर साधारण शब्दों में समझा जाए कि किसी हाईवे के बीच में यदि तीन थाना क्षेत्र पड़ते हैं तो उन तीन थाना क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अलग-अलग हिस्से को बताकर हम क्रिटिकल कॉरिडोर में डेवलप करेंगे. यह वह हाईवे के हिस्से होंगे जहां हादसों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही हो, इसके लिए हम कम से कम 2 से 3 साल के आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं. इस दिशा में बनारस में अभी तक चार थाना क्षेत्र को लेकर इस पर कार्रवाई की गई है.

स्टॉक होम घोषणा जो जारी की गई है: अंशुमान मिश्र का कहना है कि होने वाली हादसों के लिए स्टॉक होम घोषणा जारी की गई है. इस संबंध में हम लोग तैयारी कर रहे हैं. उन हिस्सों को चयन कर रहे हैं. जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं.

क्या है स्टॉक होम घोषणा: स्टॉकहोम घोषणा के तहत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में मृत्यु और चोटों को 50% तक कम करना है. इस उद्देश्य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 ई-अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल का की प्लानिंग की है.

उन्होंने बताया कि अभी हमने हाईवे पर तीन ऐसे थानों में कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जो हादसों के मामले में ज्यादा खतरनाक हैं. इनमे वाराणसी के राजा तालाब, रोहनिया और रामनगर और लंका थानों के बीच में हैं. यह 10 किलोमीटर के स्ट्रेच हैं, जहां पर एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है, तो वहां पर हम लोग थाने के थ्रू कार्रवाई कर रहे हैं.

सीसी फोर्स करेगी निगरानी

  • हर डेंजर जोन में 10 किलोमीटर के अंतराल में एक सीसी (क्रिटिकल कॉरिडोर) फोर्स बनाई जाएगी.
  • यह कॉरिडोर हाईवे पर एक थाने से दूसरे थाने के बीच की दूरी में 10 किलोमीटर पर होगा.
  • सीसी फोर्स में एक कांस्टेबल के साथ संबंधित थाने को अटैच किया जाएगा.
  • सीसी फोर्स प्रतिदन उपस्थिति दर्ज करेगा. साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा.
  • इस कॉरिडोर में पड़ने वाले हाईवे किनारे के ढाबों और होटलों को अपनी पार्किंग की व्यवस्था खुद करेगी.
  • सड़क पर किसी भी तरह का वाहन नहीं खड़ा होगा.
  • हाईवे पर चलने वाले सभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगाने का काम विभाग खुद करेगा.
  • क्रिटिकल कॉरिडोर में गति सीमा भी निर्धारित की जाएगी. सचेतक और अन्य तरीकों से हादसे वाले रास्तों को हाईलाइट किया जाएगा.

