Save Aravalli : राजगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन बेखौफ जारी, खुद देखिए...

अलवर: अरावली पर्वतमाला को छलनी होने से बचाने के लिए अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियान के बाद भी खनन माफिया बेखौफ हैं. इतना ही नहीं, खनन माफिया में पुलिस का भी भय नहीं दिखाई पड़ रहा है. यही कारण है कि सीसीटीवी फुटेज में अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में डीएसपी कार्यालय के सामने से खुलेआम अवैध खनन सामग्री से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर निकलते दिखाई पड़ रहे हैं. अरावली संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अलवर जिले में अवैध खनन पूरी तरह रूक नहीं पाया है. पुलिस व प्रशासन की सख्ती के चलते खनन माफिया अब रात के अंधेरे में अवैध खनन सामग्री की बेखौफ परिवहन कर रहे हैं. राजगढ़ कस्बे में रात होते ही अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं. अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तेज रफ्तार में कस्बे के मुख्य बाजारों से गुजरती हैं. कैमरों और प्रशासन की निगरानी से बचने के लिए ओवरलोड ट्रैक्टर गणेश पोल, चौपड़ बाजार होते हुए मांदरीन मोहल्ले से निकल डीएसपी कार्यालय के सामने से फर्राटा भरते नजर आते हैं. अवैध खनन सामग्री से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर (ETV Bharat Rajgarh)