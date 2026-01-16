ETV Bharat / state

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट, दो महीने के लिए बढ़ा काम लेकिन स्थायी समाधान नहीं

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के काम बंद करने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी. महापौर ने काम दो महीने बढ़ाने का आश्वासन दिया है.

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 5:11 PM IST

भिलाई : रिसाली निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी महापौर शशि सिन्हा के निवास पर पहुंच गए. कर्मचारियों के पहुंचने का कारण 15 जनवरी 2026 को सफाई का ठेका समाप्त होना और उसके बाद टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया जाना था. ठेका समाप्त होने के कारण ठेकेदार ने कर्मचारियों को काम बंद करने की सूचना दी थी.इसके बाद रोज कमाने और खाने वाले सफाई कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया.

महापौर आवास का किया घेराव

महापौर शशि सिन्हा ने रविवार रात को ही मौखिक रूप से दो महीने के लिए सफाई टेंडर बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी लिखित सूचना ना तो ठेकेदार को मिली और न ही सफाई कर्मचारियों तक यह जानकारी पहुंची . इसी भ्रम की स्थिति में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी महापौर निवास पहुंच गए. महापौर निवास पर पहुंचने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.बताया जा रहा है कि महापौर ने कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की.

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सफाई टेंडर से जुड़ा पत्राचार नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. जैसे ही स्थिति की गंभीरता का पता चला, दो महीने के लिए सफाई टेंडर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. शहर की सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी हालत में सफाई व्यवस्था ठप नहीं होने दी जाएगी- शशि सिन्हा,महापौर रिसाली निगम

वहीं ठेकेदार जहीर खान ने बताया कि पिछले दो महीनों से वे लगातार टेंडर बढ़ाने को लेकर पत्राचार कर रहे थे, लेकिन महापौर स्तर पर कोई रुचि नहीं दिखाई गई.

समय रहते निर्णय नहीं लिए जाने के कारण आज ये स्थिति बनी. फिलहाल दो महीने के लिए काम बढ़ाया गया है, जिससे अब शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी- जहीर खान, सफाई ठेकेदार

आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट अब भी बरकरार है. दो महीने के लिए काम को बढ़ाया गया है.इसके बाद सफाईकर्मी कहां जाएंगे और निगम किसके भरोसे शहर की सफाई करवाएगा इस बारे में अभी किसी ने बात नहीं की है. फिलहाल काम बंद करने के आदेश से सफाईकर्मियों को थोड़ी राहत मिली है,लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है.

