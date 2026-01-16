ETV Bharat / state

रिसाली निगम में सफाईकर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट, दो महीने के लिए बढ़ा काम लेकिन स्थायी समाधान नहीं

भिलाई : रिसाली निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी महापौर शशि सिन्हा के निवास पर पहुंच गए. कर्मचारियों के पहुंचने का कारण 15 जनवरी 2026 को सफाई का ठेका समाप्त होना और उसके बाद टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया जाना था. ठेका समाप्त होने के कारण ठेकेदार ने कर्मचारियों को काम बंद करने की सूचना दी थी.इसके बाद रोज कमाने और खाने वाले सफाई कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया.

महापौर आवास का किया घेराव

महापौर शशि सिन्हा ने रविवार रात को ही मौखिक रूप से दो महीने के लिए सफाई टेंडर बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी लिखित सूचना ना तो ठेकेदार को मिली और न ही सफाई कर्मचारियों तक यह जानकारी पहुंची . इसी भ्रम की स्थिति में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी महापौर निवास पहुंच गए. महापौर निवास पर पहुंचने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.बताया जा रहा है कि महापौर ने कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की.