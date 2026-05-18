दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षकों का संकट गहराया,14-22 साल से पढ़ा रहे लेकिन हैं अस्थायी, जानें पूरी कहानी
दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत एडहॉक और गेस्ट शिक्षकों का मुद्दा गंभीर रूप लेता जा रहा है.
Published : May 18, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत एडहॉक और गेस्ट शिक्षकों का मुद्दा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. स्थायी नियुक्तियों में देरी, एक्स-पोस्ट फैक्टो सैंक्शन की समस्या और नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज हो गया है. बीते शुक्रवार 15 मई को अकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (AADTA) ने शुक्रवार को आर्ट्स फैकल्टी गेट पर धरना प्रदर्शन किया. आगामी शुक्रवार 22 मई को दिल्ली विधानसभा के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) धरना देने जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर राजेश झा और भगिनी निवेदिता स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित कुमार ने इस पूरे मुद्दे को शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा बड़ा संकट बताया है. शिक्षकों का कहना है कि हजारों की संख्या में एडहॉक शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा. इससे शिक्षकों में मानसिक तनाव और असुरक्षा लगातार बढ़ रही है.
2010-11 में स्वीकृत हुई थीं केवल 301 पोस्ट
प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि वर्ष 2010-11 में दिल्ली सरकार ने इन 12 कॉलेजों के लिए 301 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए थे. यह कॉलेज पूरी तरह दिल्ली सरकार से वित्तपोषित हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कांस्टीट्यूएंट कॉलेजेज हैं. उन्होंने बताया कि कॉलेजवार स्वीकृत पदों में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में 33, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 39, डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज में 42, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज में 20, केशव महाविद्यालय में 32, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 18, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में 10, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 36, भगिनी निवेदिता कॉलेज में 23, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 3, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में 11 और अदिति महाविद्यालय में 34 पद शामिल थे. उन्होंने कहा कि समय के साथ नई शिक्षा व्यवस्था, सेमेस्टर सिस्टम, नए विभागों और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद शिक्षकों की जरूरत कई गुना बढ़ चुकी है. ऐसे में मौजूदा पद वास्तविक आवश्यकता के मुकाबले बेहद कम हैं.
अतिरिक्त नियुक्तियों को लेकर बढ़ा विवाद
प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि कई कॉलेजों ने जरूरत के अनुसार स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की. इन नियुक्तियों को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और विश्वविद्यालय की मंजूरी भी मिली और शिक्षकों का वेतन भी जारी होता रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव के कारण इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि दोनों सरकारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे, जबकि इसका नुकसान छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उठाना पड़ा. कई बार वेतन संकट की स्थिति भी बनी.
70:30 का अनुपात बन चुका है संकट
भगिनी निवेदिता स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा कि कॉलेजों में स्थायी नियुक्तियां नहीं होने के कारण एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उन्होंने बताया कि कई कॉलेजों में न तो स्थायी गवर्निंग बॉडी है और न ही स्थायी प्रिंसिपल. इसी कारण वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित पड़ी है. मोहित कुमार ने बताया, 'आज स्थिति यह है कि कई कॉलेजों में स्थायी और अस्थायी शिक्षकों का अनुपात लगभग 30:70 हो चुका है. यह अपने आप में एक बड़ा संस्थागत संकट है.' उन्होंने बताया कि भगिनी निवेदिता कॉलेज में 30 गेस्ट टीचर, 40 एडहॉक शिक्षक और करीब 30 स्थायी शिक्षक काम कर रहे हैं. शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग लंबे समय से कार्यरत एडहॉक शिक्षकों के लिए “वन टाइम विंडो” खोलकर नियमितीकरण की है.
कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
प्रोफेसर राजेश झा ने कहा कि जो शिक्षक 14 से 22 वर्षों तक लगातार पढ़ा रहे हैं, उन्हें स्थायी करना उनका वैध अधिकार है. उन्होंने कहा कि यदि इन शिक्षकों की नियुक्ति समय पर हो जाती तो वह पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते थे. आज कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके साथ काम करने वाले लोग दूसरे कॉलेजों में स्थायी हो चुके हैं, लेकिन वह अब भी एडहॉक स्थिति में हैं. शिक्षकों ने अपने पक्ष में कई न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया. प्रोफेसर झा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जर्मन एंड रोमन स्टडीज विभाग से जुड़े “नमिता खरे केस” का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने लंबे समय से काम करने वाले शिक्षकों के नियमितीकरण को उनका अधिकार माना था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के “जग्गो जजमेंट” और “धर्मपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” जैसे मामलों का भी जिक्र किया गया, जिनमें लंबे समय तक संविदा या अस्थायी आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सकारात्मक टिप्पणी की गई थी.
एक्स-पोस्ट फैक्टो सैंक्शन बड़ा मुद्दा
शिक्षकों ने “एक्स-पोस्ट फैक्टो सैंक्शन” को भी बड़ा मुद्दा बताया हैं. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पदों पर वर्षों पहले हुई नियुक्तियों को अब तक औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है. इसी कारण नई नियुक्तियां और नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही. मोहित कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इसी तरह का एक्स-पोस्ट फैक्टो सैंक्शन अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिया है, इसलिए उसी तर्ज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वित्तपोषित कॉलेजों में भी यह लागू किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
शिक्षकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि अब जबकि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह एक ही दल की सरकार है तो इस समस्या का समाधान जल्द निकलना चाहिए. शिक्षकों ने कहा कि यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न है. उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर लंबे समय से कार्यरत एडहॉक शिक्षकों को स्थायी किया जाए.
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