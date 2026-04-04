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जयपुर स्थापना से हो रहे सोने–चांदी वर्क के काम पर संकट, 90 फीसदी लोगों ने छोड़ी पुश्तैनी कला

'मशीनी युग पारंपरिक कला के लिए चुनौती': कारीगर मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सोने–चांदी के भाव तेजी से बढ़ने लगे हैं. सोने का काम तो पहले ही बंद हो गया था, अब चांदी भी बहुत महंगी हो गई है. जिसके चलते हमारी बिरादरी में यह काम बंद हो गया था, थोड़ा बहुत काम चलता था. लेकिन उसे भी अब मशीनों से चुनौती मिलने लगी है, क्योंकि अब मशीनों से वर्क तैयार होने लगे हैं. वो हाथ की तुलना में सस्ते पड़ते हैं. व्यापारियों को भी उसमें फायदा दिखता है. इसलिए बाजारों में अब मशीनों के वर्क की डिमांड बढ़ गई है.

'परिवार का पालन–पोषण भी मुश्किल': मौहल्ला पन्नीगरान में वर्क तैयार करने वाले कारीगर अल्ताफ हुसैन का कहना है कि सोने–चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं जिसका सीधा असर हमारे काम पर पड़ा है. पहले हमारी बिरादरी के लोग खुद सोना–चांदी खरीद कर उसके वर्क तैयार करके मार्केट में बेचते थे. लेकिन अब पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गया है और व्यापारियों ने भी सोना–चांदी महंगा होने से काम देना लगभग बंद कर दिया है. जब जरूरत होती है, तब आर्डर देते हैं और जब डिमांड खत्म हो जाती है, तो फिर काम देना भी बंद कर देते हैं. इससे हम फिर बेरोजगार हो जाते हैं. हम कोई दूसरा काम नहीं जानते हैं. इसलिए मजबूरन सस्ती मजदूरी पर ही इस काम को करना पड़ता है. पहले जहां प्रतिदिन ढाई सौ से तीन सौ मजदूरी के मिल जाते थे, अब सौ-डेढ़ सौ रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है.

जयपुर: राजधानी जयपुर के सुभाष चौक के पास स्थित मौहल्ला पन्नीगरान सोने-चांदी के वर्क (वरक) निर्माण के लिए देशभर में जाना जाता है. सोने–चांदी की बढ़ती बेतहाशा कीमतों और मशीनों के बढ़ते प्रभाव ने इस पारंपरिक हस्तकला को लगभग खत्म होने की स्थिति में ला दिया है. जयपुर की स्थापना के साथ करीब 300 साल पुरानी इस विरासत को संभालने वाली पन्नीगरान बिरादरी के हजारों कारीगर अब बेरोजगारी और रोजी-रोटी के संकट से गुजर रहे हैं. एक समय था जब हजारों कारीगर रोजाना सोने–चांदी का वर्क तैयार करते थे. लेकिन अब काम केवल ऑर्डर तक सीमित हो गया है. अगर आर्डर मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो बेरोजगार रहेंगे. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने मौहल्ला पन्नीगरान में जाकर स्थिति का जायजा लिया. पहले जहां सैकड़ो घरों से सोने–चांदी के वर्क कूटने और हथौड़े चलने की आवाज आती थी, अब कुछ ही घरों से हथौड़े चलने की आवाज आ रही थी.

'मशीनों का वर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक': कारीगर मोहम्मद हुसैन और अब्दुल आरिफ का कहना है कि मशीनों का वर्क भले ही सस्ता पड़ता हो, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. क्योंकि वो केमिकल से बनता है, जबकि हाथ से बना हुआ वर्क पूरी तरह से सुरक्षित और शुद्ध होता है. इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है. हाथ से बने वर्क को लेकर पहले भी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है और यह शुद्ध पाया गया है. बुजुर्ग कारीगर अब्दुल आरिफ का कहना है कि सोने–चांदी का वर्क तो पूरी तरह से बंद हो गया है. अब रांगे का वर्क तैयार कर रहे हैं. पहले एक दिन में जितनी मजदूरी मिलती थी, अब दो दिन काम करने पर उतनी मजदूरी मिलती है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.

वर्क तैयार करता कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

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'90% लोगों ने पारंपरिक काम छोड़ा': कारीगरों का कहना है कि पन्नीगरान बिरादरी में 90% लोगों ने अपना परंपरागत और पीढ़ियों से चला आ रहे काम को छोड़ दिया है क्योंकि इसमें अब मजदूरी नहीं मिल पाती है. परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था. इसलिए लोगों ने दूसरे काम की तरफ रुख कर लिया है. कोई मजदूरी कर रहा है. कोई कपड़े की दुकान पर काम कर रहा है. अगर ऐसा ही रहा तो 10 प्रतिशत लोग जो अभी भी यह काम कर रहे हैं, वो भी छोड़ देंगे. क्योंकि हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है. उन्होंने कहा कि यह एक हस्तकला है जो हमारी पांच पीढ़ियों में से चली आ रही है. इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इसे बचाने के लिए कुछ कदम उठाएं.

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इन चीजों में इस्तेमाल होता है सोने–चांदी का वर्क: कारीगरों का कहना है कि सोने–चांदी का वर्क मिठाईयों, आयुर्वेदिक-यूनानी दवाइयों में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा पूजा–पाठ की सामग्री और अन्य वस्तुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है.

थैली में रखे चांदी के वर्क (ETV Bharat Jaipur)

एक तोले चांदी में बनते हैं 160 वर्क: कारीगरों का कहना है कि एक तोले चांदी में 160 वर्क तैयार होते हैं. उन्होंने बताया कि वर्क तैयार करने में कड़ी मेहनत लगती है. पहले चांदी के छोटे-छोटे आयताकार टुकड़े किए जाते हैं, फिर उन्हें चमड़े से बनी एक विशेष थैली में रखा जाता है. थैली में 160 चीनी पेपर लगे होते हैं. एक पेपर में एक टुकड़ा रखा जाता है और फिर उसके बाद चमड़े की थैली को हथौड़े से दो से ढाई घंटे तक लगातार पीटा जाता है. हालांकि हथौड़े से पीटने का दौरान यह भी ध्यान रखा जाता है कि हथौड़े की गलत चोट से वर्क फट नहीं जाए. दो से ढाई घंटे तक पीटने के बाद वर्क तैयार किए जाते हैं. फिर इन्हें मार्केट में ले जाकर बीच जाता है.

वर्क तैयार करने की विशेष थैली (ETV Bharat Jaipur)

वर्क पीटने की थैली भी महंगी: कारीगरों का कहना है कि जिस थैली में वर्क रखकर पीटे जाते हैं, वो थैली भी तीन से चार हजार की आती है जो एक साल तक की उपयोग में ली जाती है. उसके बाद नई थैली खरीदी जाती है. फिलहाल मौहल्ला पन्नीगरान की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है. जहां कभी हर घर से हथौड़े चलने की आवाज गूंजती थी, वहां अब बंद दुकानों और बेरोजगार लोगों के माथे पर चिंता साफ दिखाई देती है. कच्छवाहा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जब जयपुर की स्थापना की थी तब सोने–चांदी के वर्क तैयार करने वाले कारीगरों को आमेर और अजमेर से लाकर मौहल्ला पन्नीगरान में लाकर बसाया था.