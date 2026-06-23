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झोटवाड़ा ज्वेलरी हब से ग्राउंड रिपोर्ट: 50 से 80 फीसदी तक सिमटा सोने के जेवरात का बाजार, मजदूरों पर गहराया संकट

व्यापारियों की बढ़ी चिंता : ईटीवी भारत की टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा इलाके का दौरा किया, जिसे जेवरात निर्माण के एक बड़े हब के रूप में विकसित किया गया है. यहां व्यापारियों और मजदूरों से बातचीत में सामने आया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने के जेवरात की मांग में 50 से 80 प्रतिशत तक की गिरावट आई है. ज्वेलरी कारोबारी मनीष सोनी का कहना है कि सोने के जेवरात की बिक्री में भारी गिरावट आई है और ग्राहक अब विकल्प के तौर पर चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. उनके अनुसार पहले जहां रोजाना नए ऑर्डर मिलते थे, अब काम लगभग ठप हो गया है. कर्मचारियों को काम देना मुश्किल हो रहा है.

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मई महीने में अगले एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है. राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो पारंपरिक रूप से ज्वेलरी उद्योग का एक बड़ा केंद्र रहा है, वहां स्वर्ण कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. इसका सीधा असर न केवल व्यापारियों पर बल्कि इस उद्योग से जुड़े हजारों कारीगरों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है.

निवेश में आई भारी गिरावट : इसी तरह राधेश्याम सोनी बताते हैं कि उनका व्यापार करीब 40 प्रतिशत तक सिमट गया है. वे कहते हैं कि सोने के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण पुराने ऑर्डर को नए दामों पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है. इससे ग्राहकों को समझाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. एक अन्य कारोबारी संजय सोनी के अनुसार, पहले सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई. उन्होंने बताया कि पहले जहां बड़ी संख्या में लोग सोने में निवेश करते थे, अब केवल 10 प्रतिशत लोग ही इस ओर ध्यान दे रहे हैं. एडवांस ऑर्डर लगभग खत्म हो चुके हैं.

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कारीगरों पर टूटा संकट : स्वर्ण कारोबार में आई मंदी का सबसे ज्यादा असर कारीगरों और मजदूरों पर पड़ा है. जयपुर में बंगाल से आए कारीगर शेख आसिफ बताते हैं कि अप्रैल तक वे हर महीने 700 से 800 ग्राम सोने के जेवरात तैयार कर लेते थे, लेकिन जून के मध्य तक उन्हें केवल 200 ग्राम का ही काम मिला है. वे कहते हैं कि कमरे का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है. काम की कमी के कारण कई प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं. खाने-पीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है, ऊपर से किराया और अन्य खर्च अलग से है. कारीगरों को अब पहले के मुकाबले केवल 20 से 30 प्रतिशत काम ही मिल पा रहा है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो गया है.

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चांदी बनी नया सहारा : मंदी के इस दौर में कारीगर अब सोने की बजाय चांदी के जेवरात बनाने की ओर रुख कर रहे हैं. बंगाली कारीगर महबूब बताते हैं कि अब उन्हें सोने की जगह चांदी के ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं. हालांकि, यह काम उनकी आय के नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा है. अब्दुल मलिक का कहना है कि पहले जहां एडवांस में ऑर्डर मिलते थे, अब उन्हें काम के लिए भटकना पड़ रहा है. कोलकाता से आए शरीफ मंडल बताते हैं कि बाजार में मांग कम होने के कारण उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया है और वे रोजगार की तलाश में हैं. ज्वेलरी उद्योग से जुड़े लोग मानते हैं कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यह संकट और गहरा सकता है. सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस पारंपरिक उद्योग को बचाया जा सके और इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके.